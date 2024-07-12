Clientes da Vivo na Grande São Pedro relatam falha em sinal

Falta de sinal da Vivo no telefone de morador da Grande São Pedro Crédito: Leitor A Gazeta

Os moradores da Grande São Pedro, em Vitória, voltaram a sofrer com os problemas de sinal e internet da operadora Vivo. Alguns relatos indicam que a instabilidade começou na quarta-feira (10), mas outros usuários passaram a sofrer com a falta de serviço nesta sexta-feira (12) . A reportagem conversou com alguns clientes da operadora, e a reclamação geral é que o problema não é novo, mas recorrente.

O comerciante Cícero Leandro Alves Bezerra revelou que tinha uma loja na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro I, onde utilizava a internet da Vivo, mas precisou trocar de operadora após três meses sem sinal. “Neste caso, abri vários protocolos, nunca resolveram o problema”, contou.

Mas o celular para uso pessoal segue o da Vivo, e teve novo transtorno nesta sexta. “Dei falta de sinal hoje pela manhã. Não entrei em contato, pois estava indo ao trabalho, não tive tempo de ligar. Mas esse problema é tão recorrente que nem ligamos mais, deixamos o tempo passar. A operadora no bairro São Pedro está assim há muito tempo”, explicou.

Segundo a pedagoga Luana Pereira Loriano, moradora de Santo André, a falta de sinal em casa segue desde quarta-feira. Por conta disso, não conseguiu nem mesmo entrar em contato com a operadora para relatar o problema.

Morador do bairro São José, Fernando Batista de Oliveira, contou que a falta de sinal da Vivo foi observada por volta das 5h30. “Não consigo fazer nenhum tipo de ligação. Não consegui ligar para eles e não consigo para nenhum número. Estou usando apenas o wi-fi de outras operadoras, caso contrário estava sem internet também”, queixou.

A Vivo foi procurada pela reportagem e informou que alguns clientes da Grande São Pedro podem ter encontrado dificuldades na utilização dos serviços de telefonia fixa e móvel da operadora, devido a problemas em equipamentos que atendem a região. Disse, ainda, que a rede fixa já se encontra normalizada.

"As equipes já estão atuando para restabelecer o serviço na rede móvel, no menor tempo possível", finalizou.