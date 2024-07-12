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Clientes da Vivo na Grande São Pedro relatam falha em sinal

A reportagem conversou com alguns moradores, e a reclamação geral é que o problema não é novo, mas recorrente
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

12 jul 2024 às 13:23

Publicado em 12 de Julho de 2024 às 13:23

Falta de sinal da Vivo no telefone de morador da Grande São Pedro
Falta de sinal da Vivo no telefone de morador da Grande São Pedro Crédito: Leitor A Gazeta
Os moradores da Grande São Pedro, em Vitória, voltaram a sofrer com os problemas de sinal e internet da operadora Vivo. Alguns relatos indicam que a instabilidade começou na quarta-feira (10), mas outros usuários passaram a sofrer com a falta de serviço nesta sexta-feira (12) . A reportagem conversou com alguns clientes da operadora, e a reclamação geral é que o problema não é novo, mas recorrente. 
O comerciante Cícero Leandro Alves Bezerra revelou que tinha uma loja na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro I, onde utilizava a internet da Vivo, mas precisou trocar de operadora após três meses sem sinal. “Neste caso, abri vários protocolos, nunca resolveram o problema”, contou.
Mas o celular para uso pessoal segue o da Vivo, e teve novo transtorno nesta sexta.  “Dei falta de sinal hoje pela manhã. Não entrei em contato, pois estava indo ao trabalho, não tive tempo de ligar. Mas esse problema é tão recorrente que nem ligamos mais, deixamos o tempo passar. A operadora no bairro São Pedro está assim há muito tempo”, explicou.
Segundo a pedagoga Luana Pereira Loriano, moradora de Santo André, a falta de sinal em casa segue desde quarta-feira. Por conta disso, não conseguiu nem mesmo entrar em contato com a operadora para relatar o problema.
Morador do bairro São José, Fernando Batista de Oliveira, contou que a falta de sinal da Vivo foi observada por volta das 5h30. “Não consigo fazer nenhum tipo de ligação. Não consegui ligar para eles e não consigo para nenhum número. Estou usando apenas o wi-fi de outras operadoras, caso contrário estava sem internet também”, queixou.
A Vivo foi procurada pela reportagem e informou que alguns clientes da Grande São Pedro podem ter encontrado dificuldades na utilização dos serviços de telefonia fixa e móvel da operadora, devido a problemas em equipamentos que atendem a região. Disse, ainda, que a rede fixa já se encontra normalizada.
"As equipes já estão atuando para restabelecer o serviço na rede móvel, no menor tempo possível", finalizou. 
No ano passado, quando A Gazeta noticiou por duas vezes o drama sofrido por usuários da operadora na Grande São Pedro — com reclamações nos bairros São José, Santo André, Nova Palestina, entre outros — a empresa havia respondido que "a região sofreu com vandalismo e técnicos estiveram no local para normalizar os serviços no menor tempo possível".

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