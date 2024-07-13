Após reclamações, falha de sinal da Vivo entra na mira do Procon em Vitória

Após uma série de reclamações, principalmente de moradores da Grande São Pedro, por conta de problemas no sinal da operadora Vivo, o Procon de Vitória instaurou processos administrativos voltados para a resolução dos problemas com a empresa de telefonia, internet e TV por assinatura.

A Gazeta, onde moradores sinalizam os problemas com a empresa entre quarta (10) e sexta-feira (12). Os moradores da região registram queixas sobre a falta de sinal da operadora mesmo com o pagamento das faturas em dia e, mais recentemente, novas reclamações foram apresentadas, como mostra reportagem de

Diante dos relatos, o Procon da Capital anunciou ações para restabelecimento dos serviços da Vivo na Grande São Pedro e para garantir restituição proporcional aos moradores do valor das faturas pagas durante os períodos de interrupção ou não fornecimento do sinal.

"Está agendada para a próxima semana uma reunião com a área técnica e a gerência de atendimento da operadora objeto das reclamações no Espírito Santo. O objetivo é compreender os problemas técnicos que estão ocorrendo em Vitória, especialmente na região da Grande São Pedro, e exigir um plano de ação da operadora para restabelecer e estabilizar os serviços, evitando futuras interrupções", informou a prefeitura

Segundo Raquel Vionet, gerente do Procon de Vitória, a instauração dos processos administrativos resulta em multas, quando não são solucionados ou em caso de recorrência e demora na resolução das infrações.

"Por meio desses processos, o sinal em algumas áreas já foi restabelecido, além de já ter sido realizado o reembolso financeiro para consumidores que pagaram a fatura completa, mas que deveriam ter pago proporcionalmente pelo serviço prestado", diz Raquel. Segundo a gerente, outras medidas sobre o assunto serão apresentadas na próxima segunda-feira (15), às 9h30, na sede do Procon, situada na Casa do Cidadão, no bairro Itararé.

As reclamações

Falta de sinal da Vivo no telefone de morador da Grande São Pedro Crédito: Leitor A Gazeta

A reclamação geral entre os moradores da Grande São Pedro é que o problema não é novo, mas recorrente.

O comerciante Cícero Leandro Alves Bezerra revelou que tinha uma loja na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro I, onde utilizava a internet da Vivo, mas precisou trocar de operadora após três meses sem sinal. “Neste caso, abri vários protocolos, nunca resolveram o problema”, contou.

Mas o celular para uso pessoal segue o da Vivo, sendo que teve novo transtorno na sexta (12). “Dei falta de sinal hoje pela manhã. Não entrei em contato, pois estava indo ao trabalho, não tive tempo de ligar. Mas esse problema é tão recorrente que nem ligamos mais, deixamos o tempo passar. A operadora no bairro São Pedro está assim há muito tempo”, explicou.

Segundo a pedagoga Luana Pereira Loriano, moradora de Santo André, a falta de sinal em casa segue desde quarta-feira (10). Por conta disso, não conseguiu nem mesmo entrar em contato com a operadora para relatar o problema.

Morador do bairro São José, Fernando Batista de Oliveira contou que a falta de sinal da Vivo foi observada por volta das 5h30 de sexta. “Não consigo fazer nenhum tipo de ligação. Não consegui ligar para eles e não consigo para nenhum número. Estou usando apenas o wi-fi de outras operadoras, caso contrário, estaria sem internet também”, queixou-se.

A Vivo foi procurada pela reportagem e informou que alguns clientes da Grande São Pedro podem ter encontrado dificuldades na utilização dos serviços de telefonia fixa e móvel da operadora, devido a problemas em equipamentos que atendem a região. Disse, ainda, que a rede fixa já se encontra normalizada. "As equipes já estão atuando para restabelecer o serviço na rede móvel, no menor tempo possível", finalizou.