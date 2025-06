Em São Mateus

Fábrica de ônibus no ES atinge produção de 20 mil veículos

A Marcopolo entregou recentemente 40 novos ônibus urbanos, de um total de 137 unidades, para o Sistema Transcol

A fábrica da Marcopolo localizada em São Mateus , no Norte do Espírito Santo, atingiu a marca de produção de 20 mil unidades de veículos. >

A Marcopolo informou que, neste ano, alcançou 70% de participação na renovação do sistema urbano da Grande Vitória, consolidando sua liderança e confiança no mercado local.>

Para celebrar a marca alcançada, a Marcopolo apresentou um veículo comemorativo, modelo Torino, fornecido à operadora Unimar, como forma de simbolizar a robustez da produção capixaba e o avanço da empresa em soluções de transporte modernas, acessíveis e ambientalmente responsáveis. No total, foram entregues 40 ônibus, com ar-condicionado, wi-fi, acessibilidade e motorização Euro 6, que reduz a emissão de poluentes.>

“Mais do que um marco de produção, as 20 mil unidades fabricadas em São Mateus simbolizam o nosso compromisso de longo prazo com o Espírito Santo. Investimos em tecnologia, capacitação e parcerias locais porque acreditamos no potencial da região e no papel transformador da indústria para a sociedade”, afirma Ricardo Portolan, diretor de operações comerciais mercado interno e marketing da Marcopolo. >