Fábrica de café solúvel de R$ 250 milhões vai abrir 1.100 vagas no ES

Companhia vai se instalar em Linhares, no Norte Capixaba. A pedra fundamental será lançada no próximo dia 25

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 16:08 - Atualizado há 6 anos

O Espírito Santo é o segundo maior produtor de cafés do paós Crédito: Pixabay

A Companhia Cacique Café Solúvel vai construir uma unidade em Linhares, no Norte do Estado. Para construir a sua segunda fábrica, a empresa paranaense deve investir quase US$ 60 milhões (cerca de R$ 250 milhões). O lançamento da pedra fundamental será no próximo dia 25 de outubro.

A previsão é que a primeira etapa de construção da empresa seja concluída no primeiro trimestre de 2021. De acordo com a empresa, nesse período, serão criados 300 empregos. Já quando a empresa começar a operar, outras 800 vagas diretas e indiretas serão abertas.

Em dezembro de 2018, a colunista Beatriz Seixas já havia informado com exclusividade em A Gazeta que a fábrica se instalaria no Estado.

Para o diretor comercial da Cacique, Pedro Guimarães, o acordo entre Mercosul e União Europeia – que reduz a taxa de importação dos 9% para zero a ser realizada, gradativamente, em quatro anos – fez a empresa acelerar os investimentos. "A União Europeia é um mercado extremamente importante e o segundo principal destino das exportações de nossa empresa. A previsão é que o mercado brasileiro de café solúvel aumente em 35% suas exportações para o continente europeu nos próximos cinco anos”, ressaltou.

A unidade da Cacique será construída na Rodovia Governador Mário Covas, km 160 da BR 101, bairro Bebedouro, numa área de 500 mil metros quadrados. A capacidade de produção da fábrica será de 12 mil toneladas de café solúvel ao ano.

A instalação no Estado deve-se principalmente pelo fato do Espírito Santo ser o maior produtor de café conilon do país, principal matéria-prima para a produção do café solúvel.

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, explica que a instalação de um empreendimento que fortalece a cadeia produtiva local é de extrema importância para o Estado. “Trata-se de uma empresa que já adquire parte da produção de café capixaba e que agora busca novos fornecedores no Estado. Isso fortalece a cadeia produtiva local, gerando mais renda e oportunidades para os capixabas”, avalia.

