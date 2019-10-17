Home
>
Economia do ES
>
Fábrica de café solúvel de R$ 250 milhões vai abrir 1.100 vagas no ES

Fábrica de café solúvel de R$ 250 milhões vai abrir 1.100 vagas no ES

Companhia vai se instalar em Linhares, no Norte Capixaba. A pedra fundamental será lançada no próximo dia 25

Siumara Gonçalves

Repórter de Economia / [email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 16:08

 - Atualizado há 6 anos

O Espírito Santo é o segundo maior produtor de cafés do paós Crédito: Pixabay

A Companhia Cacique Café Solúvel vai construir uma unidade em Linhares, no Norte do Estado.  Para construir a sua segunda fábrica, a empresa paranaense deve investir quase US$ 60 milhões (cerca de R$ 250 milhões). O lançamento da pedra fundamental será no próximo dia 25 de outubro.

Recomendado para você

Segmentos de hipermercados e supermercados e vestuário e calçados representam, juntos, 75% do faturamento desta época do ano

Natal deve movimentar R$ 1,57 bilhão em vendas no comércio do ES

Após representantes do mercado imobiliário criticarem o texto aprovado pelos deputados estaduais, o governador disse que vai ouvir envolvidos antes da sanção ao projeto

Casagrande diz que vai ouvir TJES e Assembleia sobre as taxas de cartório

Segundo estimativa realizada pelo Observatório Findes, caso as projeções se consolidem, 2026 será o quarto ano consecutivo de alta do PIB do Estado

Economia do ES deve crescer em 2026 em ritmo menor do que neste ano

A previsão é que a primeira etapa de construção da empresa seja concluída no primeiro trimestre de 2021. De acordo com a empresa, nesse período, serão criados 300 empregos. Já quando a empresa começar a operar, outras 800 vagas diretas e indiretas serão abertas.

00:00 / 01:38
Fábrica de café solúvel de 250 milhões reais vai abrir 1.100 vagas no ES

Em dezembro de 2018, a colunista Beatriz Seixas já havia informado com exclusividade em A Gazeta que a fábrica se instalaria no Estado.

Leia mais

Café: o grão que traz boas lembranças e muito orgulho para o ES

Grão versátil: conilon capixaba vai além do cafezinho

Para o  diretor comercial da Cacique, Pedro Guimarães, o acordo entre Mercosul e União Europeia – que reduz a taxa de importação dos 9% para zero a ser realizada, gradativamente, em quatro anos – fez a empresa acelerar os investimentos. "A União Europeia é um mercado extremamente importante e o segundo principal destino das exportações de nossa empresa. A previsão é que o mercado brasileiro de café solúvel aumente em 35% suas exportações para o continente europeu nos próximos cinco anos”, ressaltou.

A unidade da Cacique será construída na Rodovia Governador Mário Covas, km 160 da BR 101, bairro Bebedouro, numa área de 500 mil metros quadrados. A capacidade de produção da fábrica será de 12 mil toneladas de café solúvel ao ano.

Leia mais

Capixabas levam cultura do café para Moçambique, na África

A instalação no Estado deve-se principalmente pelo fato do Espírito Santo ser o maior produtor de café conilon do país, principal matéria-prima para a produção do café solúvel.

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, explica que a instalação de um empreendimento que fortalece a cadeia produtiva local é de extrema importância para o Estado. “Trata-se de uma empresa que já adquire parte da produção de café capixaba e que agora busca novos fornecedores no Estado. Isso fortalece a cadeia produtiva local, gerando mais renda e oportunidades para os capixabas”, avalia.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Investimentos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais