Ex-ministro da Fazenda Delfim Netto é novo colunista de A Gazeta

Todo o nosso problema é fiscal. Como podemos voltar a crescer? Só tem duas formas: por meio de investimento e exportação. A exportação vamos deixar de lado - hoje tem um problema sério da maluquice da briga do Donald Trump, dos EUA, com chineses. Mas podemos ter crescimento interno. Nós temos grandes projetos de infraestrutura. Só que o Estado não tem mais nenhuma capacidade de investir. Imagine que no ano que vem está previsto um investimento 0,3% do PIB, quando o Estado não poderia investir menos de 5% do PIB. Agora só tem uma saída: retornar os investimentos de infraestrutura por meio dos leilões de projetos de infraestrutura e ter taxas de retorno positivas. O único caminho, na verdade, é esse que o Guedes está propondo.