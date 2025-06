Economia criativa

Evento celebra as belezas e a potência do Norte do ES para o turismo

Workshop vai ser realizado nesta sexta-feira (13), no auditório do Sesc em Linhares, para discutir estratégias de desenvolvimento da região

Publicado em 12 de junho de 2025 às 12:02

Grupo Ticumbi na tradicional Festa de São Benedito e São Sebastião, em Itaúnas, distrito de Conceição da Barra

Mais além da Praia de Coqueiral, em Aracruz, onde as águas calmas formam piscinas naturais. Para além do granito de Nova Venécia, dos seus imigrantes fundadores, e da tradição de tantos outros estrangeiros que solidificaram a identidade ítalo-capixaba em São Domingos do Norte. Um pouquinho mais e lá estão as dunas — e o forró — de Itaúnas, em Conceição da Barra. Um Espírito Santo de asfalto, gente, praia e areias, revelado e exaltado ao longo dos anos pela TV Gazeta Norte, agora ganha uma nova chance de protagonismo. >

Essas paisagens e histórias serão o tema do projeto "Belezas do Norte", no workshop “Potencializando o Turismo,” programado para o dia 13 de junho, às 8h30, no auditório do Sesc, em Linhares. Um convite não apenas ao capixaba, mas também ao turista, para não explorar como quem consome, mas coleciona memórias, para discutir estratégias de desenvolvimento da região. >

Para o evento confirmaram presença Priscilla Fagundes, diretora do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, e André Português, ex-prefeito de Miguel Pereira (RJ), atual presidente estadual da Associação de Municípios do Rio de Janeiro e também da Miguel Pereira Tur, referência nacional em inovação na gestão pública e case de sucesso em transformar o município num dos principais roteiros turísticos do estado do Rio. Também estarão no encontro o vice-governador Ricardo Ferraço, entre outras autoridades estaduais e municipais, lideranças empresariais e da comunidade. >

Coqueiral de Aracruz é uma das belezas do Norte capixaba

Maria Helena Vargas, diretora regional da Rede Gazeta, lembra que o projeto nasceu na região Sul do Espírito Santo, onde já está na 7ª edição, e agora avança. "Chega ao Norte, com o lançamento no município de Linhares, mas projetando toda a região, riquíssima em belezas e de fácil acesso, com um potencial enorme para ser trabalhado para desenvolvimento da cadeia do turismo. O projeto tem como objetivo divulgar, promover essas belezas, mas também trabalhar em parcerias, fazer conexões com a cadeia produtiva do setor de turismo para poder qualificar a prestação de serviço.">

Após as palestras, os convidados vão participar de um painel sobre os desafios do turismo no Norte do Estado, mediado por Mário Bonella, apresentador do Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, e do programa CBN Cotidiano, da CBN Vitória. Para o jornalista, o Espírito Santo tem belezas que precisam e merecem ser mais divulgadas. "E essa integração entre setor público e privado, discutindo como gerar renda, é fundamental para fomentar o potencial do turismo capixaba", ressalta. >

O empreendedorismo também receberá atenção especial no projeto. Numa segunda etapa, segundo conta a analista de marketing da Rede Gazeta Paloma Thomaz, haverá cursos de qualificação voltados ao turismo, com apoio do Senac.>

Assim como o mar abraça o rio Fundão na praia do rio Preto, o projeto "Belezas do Norte" fortalece os laços entre a TV Gazeta Norte, o capixaba e seu território, na missão de impulsionar o turismo e o empreendedorismo, valorizar a cultura e contribuir para o desenvolvimento sustentável da região.>

Serviço: >

Evento: Workshop “Potencializando o Turismo” >

Data: 13 de junho de 2025 >

Horário: 8h30 >

Local: Auditório do Sesc – Linhares (ES) >

