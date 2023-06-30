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Leilão da Aneel

Espírito Santo terá nova linha de transmissão de energia

Linhão com mais de mil quilômetros de extensão fará a ligação elétrica entre o município de Viana e o Estado da Bahia; investimento estimado é de R$ 2,6 bilhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2023 às 13:21

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 13:21

O Espírito Santo terá uma nova linha de transmissão de energia. O Consórcio Engie Brasil Transmissão arrematou o lote 5 para a construção de 1.006 km de linhas de transmissão no leilão realizado nesta sexta-feira (30) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
O lote 5 prevê obras para ligar a subestação de Viana, na Grande Vitória, e a de João Neiva, no interior capixaba, até as subestações de Medeiros Neto, Poções e Morro do Chapéu, sendo essas três no Estado da Bahia
Energia elétrica
Energia elétrica Crédito: jcomp/Freepik
O linhão vai cortar 19 municípios capixabas, cinco em Minas Gerais e 34 na Bahia. A Gazeta apurou que apenas o investimento para fazer a ligação elétrica entre essas cidades será de R$ 2,68 bilhões, com potencial de criar 2.400 empregos nos três Estados.
O primeiro trecho, entre Viana e João Neiva, terá 78 quilômetros. E de João Neiva a Medeiros Neto (BA), serão 276 quilômetros. Outros 652 quilômetros serão entre Medeiros Neto e Morro do Chapéu. O prazo para conclusão do investimento, a partir do leilão, é de 66 meses.
Dez outros grupos apresentaram ofertas: de Cteep; Taesa, Furnas, Consórcio Olympus XV, Neoenergia; State Grid, a Rialma, o Consórcio CP III, a Energisa e a Cymi.

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De acordo com a agência, o objetivo da nova linha de transmissão é atender a grandes projetos de usinas de energia solar e eólica previstos para essa região do país nos próximos anos, o que demandará maior infraestrutura energética para escoamento da geração.
No edital, a agência informou que a finalidade é fazer a "expansão do sistema de transmissão da área sul das regiõeso Nordeste e norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo para fazer frente à expectativa de contratação de elevados montantes de energia provenientes de empreendimentos de geração renovável na região com destaque para as usinas eólicas e solares".

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