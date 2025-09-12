Descarbonização

ES tem redução de gases poluentes equivalente à retirada de todos os carros de Vitória

Em um mês de incentivo à descarbonização, troca de carvão por gás natural contribuiu para a diminuição de emissões no Estado

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 18:58

A redução da poluição equivale à retirada de todos os veículos que circulam nas ruas de Vitória durante um mês Crédito: Freepik

Um mês após o início do programa de incentivo à descarbonização, indústrias do Espírito Santo conseguiram evitar a emissão de mais de 20 mil toneladas de gases poluentes ao substituir carvão por gás natural.

A redução da poluição equivale à retirada de todos os veículos que circulam nas ruas de Vitória durante um mês ou ao plantio de 13 mil hectares de árvores .

Os dados são da ES Gás, Agência de Regulação de Serviços Públicos do ES (ARSP) e do governo do Espírito Santo e foram apresentados na quinta-feira (11), estando relacionados ao incentivo à descarbonização, plano que foi lançado em 1º de agosto.

Segundo a ES Gás, em apenas 30 dias, foram consumidos 14 milhões de m³ de gás natural por meio do incentivo, o que evitou a emissão de mais de 20 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂).

Para a concessionária de gás, o resultado alcançado representa um avanço concreto na agenda de descarbonização do Espírito Santo. Em apenas um mês de vigência do incentivo, já foi possível atingir cerca de 8% da meta de descarbonização prevista no Programa ES Mais+Gás para 2026 e aproximadamente 7% da meta estabelecida no Plano de Negócios da ES Gás para 2030.

O incentivo, pioneiro no Espírito Santo e inovador no setor de distribuição de gás no Brasil, tem como objetivo oferecer mais competitividade para as indústrias capixabas, enquanto promove a substituição de combustíveis altamente poluentes pelo gás natural, uma fonte energética mais limpa e eficiente.

“A ES Gás acredita que a adição energética é essencial para garantir uma matriz segura e estável no Brasil. O gás natural tem potencial para substituir combustíveis pesados como o carvão, sendo uma solução viável e já disponível para descarbonizar setores industriais de difícil transição. Esse incentivo foi criado justamente para potencializar essa multipotencialidade energética”, destaca Fabio Bertollo, diretor-presidente da ES Gás.

Ao todo, o consumo incentivado representou cerca de 25% do total consumido pela indústria capixaba no período, com participação variando entre 5% e 85% dos volumes totais de indústrias de segmentos muito distintos, como o alimentício e o siderúrgico. Estima-se que, somente em agosto, 18 mil toneladas de carvão tenham sido deslocadas com o uso do gás natural.

“O Espírito Santo tem se tornado referência em descarbonização e ações como essa nos deixam com a certeza de que estamos no caminho certo. Incentivar a utilização de gás natural faz com que a gente reduza, automaticamente, a emissão de carbono. Queremos seguir nessa transição energética a todo vapor e queremos ser essa locomotiva para o país e puxar os demais Estados nesse caminho do desenvolvimento com energia limpa”, afirma o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.

"Esses números mostram que o Espírito Santo não está apenas discutindo a descarbonização, mas colocando em prática medidas concretas que já trazem impacto positivo para o meio ambiente e para a competitividade da indústria capixaba. A Secretaria de Meio Ambiente tem atuado de forma integrada com os demais órgãos do Estado e com o setor produtivo para avançarmos nessa transição energética. Seguiremos trabalhando para que o Espírito Santo seja referência nacional em inovação ambiental e desenvolvimento sustentável”, comenta o secretário de Meio Ambiente do Espírito Santo, Felipe Rigoni.

