ES registra queda da pobreza e aumento da renda média, diz IBGE

Em 2023, o Estado tinha 111,3 mil pessoas (2,7%) abaixo da linha da extrema pobreza do Banco Mundial (rendimento de até R$ 210 mensais per capita). Em 2022, 169,1 mil pessoas (4,1% da população) estavam nessa situação. Já considerando a linha da pobreza do Banco Mundial (rendimento de até R$ 670 mensais), o número caiu de 1,092 milhão de pessoas (26,3% da população) para 955,8 mil pessoas (22,8% da população).

O Estado tem menos pessoas abaixo das linhas da pobreza e da extrema pobreza do que a média nacional. No Brasil, a proporção da população na extrema pobreza caiu de 5,9% para 4,4%, menor percentual desde 2012 e primeira vez em que o indicador ficou abaixo de 5%. O percentual da população do país abaixo da linha da pobreza caiu de 31,6% para 27,4% , menor proporção desde 2012.

Renda, gênero e raça

Os dados do SIS também mostram que o rendimento médio domiciliar per capita em 2023 foi de R$ 1.883, o maior valor desde o início da série histórica, em 2012, quando os dados começaram a ser colhidos pelo IBGE, representando um aumento de 8% ante 2022. Os números apontam uma disparidade de gênero entre os rendimentos: os homens receberam R$ 1.960, valor 8,3% superior ao das mulheres, de R$ 1.810. Ante 2022, o rendimento médio das mulheres subiu 6,4%, enquanto o dos homens subiu 9,7%.

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O levantamento também conta com um recorte racial, indicando que o rendimento médio domiciliar per capita das pessoas pretas ou pardas é cerca de 60% do rendimento das pessoas brancas ao longo de toda a série histórica. Enquanto o rendimento dos negros (pretos ou pardos) foi de R$ 1.521 em 2023, o das pessoas brancas foi de R$ 2.480. Em relação a 2022, o rendimento dos negros aumentou 9,9%, enquanto o dos brancos cresceu 6,4%.

Considerando o período 2019-2023, houve redução dos rendimentos médios das pessoas brancas (-0,3%) e aumento entre as pessoas negras (9,7%). Comparando entre 2012 e 2023, as pessoas brancas tiveram aumento de 25,1% no rendimento, enquanto as pretas ou pardas tiveram aumento de 18,3%.

Desigualdade e distribuição de renda

Os índices de Gini e de Palma, que medem a desigualdade de renda entre os habitantes, posicionam o Espírito Santo como o décimo Estado menos desigual do Brasil em distribuição de renda. No índice de Gini (que varia entre 0 e 1, sendo 1 a máxima desigualdade, e 0 a perfeita igualdade em distribuição de renda), o Estado ficou com 0,486.