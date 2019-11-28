Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alta nos preços

Entenda por que a alta do dólar pode afetar a inflação

O consumidor já percebeu o aumento no quilo da carne e viu que a ceia de natal também deve ficar mais cara. Listamos os motivos pelos quais a moeda americana interfere no preço dos produtos brasileiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 06:00

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 06:00

Com dólar em alta, consumidor já percebe alta nos preços de alguns produtos  Crédito: Pixabay
"O dólar está alto. Qual o problema? Zero. Nem inflação ele [dólar alto] está causando. Vamos exportar um pouco mais e importar um pouco menos. É bom se acostumar com juros mais baixos por um bom tempo e com o câmbio mais alto por um bom tempo." A fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, gerou reação no mercado, fez a moeda americana subir novamente e fechar acima de R$ 4,25 nesta quarta-feira (27). 
A fala e o novo aumento da moeda americana pode ter deixado muita gente em dúvida: afinal, a alta do dólar pode afetar a inflação?

Veja Também

Dólar bate recorde pelo 3º pregão seguido e vai a R$ 4,258

A doutora em Economia e professora da Fucape, Arilda Teixeira, afirma que tudo vai depender se o dólar vai seguir em constante crescimento. "É preocupante, mas ainda é cedo para fazer um diagnostico se a taxa vai continuar subindo e quais as consequências disso. A conjuntura é de um aumento de taxa de câmbio, mas não está claro se esse aumento vai permanecer. A situação só piora se isso se tornar uma realidade forte e crescente, com o dólar sempre a R$ 4,20, R$ 4,30", pondera a economista. 

Veja Também

Presidente do Banco Central diz que pode intervir no dólar nesta quarta(27)

Com dólar em alta, carne fica mais cara no Espírito Santo

Preço da gasolina pode subir com nova alta do dólar

Apesar disso, o consumidor já percebeu o aumento no quilo da carne e a ceia de natal deve ficar mais caraQuem quer viajar para o exterior também está preocupado. De acordo com o economista Paulo César Ribeiro, inicialmente, o maior impacto se dá nos produtos importados.
"O mercado está muito nervoso por conta do cenário político, o Paulo Guedes falando. O mercado está um pouco receoso e essas altas estão sendo computadas. O que impacta realmente são remédios e produtos importados, e também para quem viaja, especialmente agora no período de férias. Carne, soja, pão - por causa do trigo - têm o preço aumentado", explica Ribeiro.
Abaixo, listamos os motivos pelos quais a alta do dólar pode impactar na inflação.

Aumento nas exportações

Brasileiros compram dólar a partir de reais. Assim sendo, o preço do dólar é a quantidade de reais necessários para comprar um dólar. Nesta quarta-feira (27), o dólar turismo - aquele utilizado por quem vai viajar - é vendido nas casas de câmbio de Vitória por R$ 4,50. Viajar para o exterior ficou mais caro, assim como comprar produtos importados.
Alguns produtos são fabricados no Brasil, mas têm o preço dado pelo mercado internacional como café, açúcar, algodão, trigo e arroz. Logo, sofrem interferência do dólar. Se são necessários mais reais para comprar dólar, o preço desses produtos - ainda que fabricados no Brasil - também vai subir.
O preço de alguns produtos é dado em dólar, como petróleo, minério de ferro e commodities. Com o dólar alto, imediatamente esses produtos ficam mais caros.
Alguns produtos ficam mais caros por que está mais caros produzi-los. Um exemplo é o petróleo: se o preço do barril sobe, todos os derivados - como a gasolina - sobem também. Aumenta o custo da produção e o preço final de vários produtos fica aumentado. O aumento no preço do barril do petróleo e aumento na taxa de câmbio são os principais fatores para um choque inflacionário.
Com o dólar em alta, passa a ser mais interessante para o produtor vender ao mercado externo. Com o aumento das vendas para o mercado externo, falta produto para o mercado interno e com isso os preços sobem. É o que acontece com a carne, que tem sido vendida para países como China. Com menos carne no mercado interno e o aumento da procura, os preços sobem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados