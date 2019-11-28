Entenda por que a alta do dólar pode afetar a inflação

Aumento nas exportações

Brasileiros compram dólar a partir de reais. Assim sendo, o preço do dólar é a quantidade de reais necessários para comprar um dólar. Nesta quarta-feira (27), o dólar turismo - aquele utilizado por quem vai viajar - é vendido nas casas de câmbio de Vitória por R$ 4,50. Viajar para o exterior ficou mais caro, assim como comprar produtos importados.

Alguns produtos são fabricados no Brasil, mas têm o preço dado pelo mercado internacional como café, açúcar, algodão, trigo e arroz. Logo, sofrem interferência do dólar. Se são necessários mais reais para comprar dólar, o preço desses produtos - ainda que fabricados no Brasil - também vai subir.

O preço de alguns produtos é dado em dólar, como petróleo, minério de ferro e commodities. Com o dólar alto, imediatamente esses produtos ficam mais caros.

Alguns produtos ficam mais caros por que está mais caros produzi-los. Um exemplo é o petróleo: se o preço do barril sobe, todos os derivados - como a gasolina - sobem também. Aumenta o custo da produção e o preço final de vários produtos fica aumentado. O aumento no preço do barril do petróleo e aumento na taxa de câmbio são os principais fatores para um choque inflacionário.