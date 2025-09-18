Home
Empresas do ES afetadas pelo tarifaço podem pedir socorro do Brasil Soberano; veja como

Recursos chegam a R$ 40 bilhões e financiarão capital de giro e investimentos em adaptação da atividade produtiva, aquisição de máquinas e equipamentos e busca de novos mercados

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 18:13

Contêineres
Contêineres no Porto de Vila Velha: exportações para os EUA foram afetadas por tarifaço Crédito: Carlos Alberto Silva

Empresas do Espírito Santo que foram afetadas pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados UnidosDonald Trump, aos produtos brasileiros já podem solicitar crédito do governo federal previsto pelo plano Brasil Soberano.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu nesta quinta-feira (18) o protocolo para que as empresas impactadas pelas medidas tarifárias do governo dos Estados Unidos possam solicitar os recursos, que chegam a R$ 40 bilhões.

Os recursos financiarão capital de giro e investimentos em adaptação da atividade produtiva, aquisição de máquinas e equipamentos e busca de novos mercados.

Dos R$ 40 bilhões disponíveis, R$ 30 bilhões são de recursos do Fundo Garantidor de Exportações (FGE) e R$ 10 bilhões do próprio BNDES.

Como solicitar crédito?

O primeiro passo para solicitar acesso ao crédito é verificar a elegibilidade, acessando o site https://www.bndes.gov.br/elegibilidade-brasil-soberano.

Os interessados precisarão se autenticar utilizando a plataforma Gov.br, exclusivamente por meio do certificado digital da empresa. Após a autenticação, o sistema informará se a empresa é elegível e quais soluções do Plano Brasil Soberano podem ser solicitadas. 

De posse dessas informações, a recomendação é que a empresa entre em contato com o banco com o qual já tem relacionamento. No caso das grandes empresas, também é possível diretamente com o BNDES.

“O BNDES vai socorrer todas as empresas e a contrapartida é manter os empregos para a economia continuar crescendo e o país não ser prejudicado”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Quem tem direito a recursos do FGE?

Têm direito aos recursos do FGE pessoas jurídicas de todos os portes cujo faturamento com exportações aos Estados Unidos de bens impactados por tarifas adicionais e constantes da tabela de produtos publicada pelo MDIC no site https://www.gov.br/mdic/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/brasil-soberano, no período de julho de 2024 a junho de 2025, seja superior ou igual a 5% do seu faturamento bruto total apurado no mesmo período.

São quatro linhas disponíveis: capital de giro (gastos operacionais gerais), giro diversificação (busca de novos mercados), bens de capital (aquisição de máquinas e equipamentos) e investimentos (inovação tecnológica, adaptação da atividade produtiva de produtos, de serviços e de processos e adensamento da cadeia produtiva).

E aos recursos do BNDES?

Têm direito ao crédito com os recursos do BNDES (R$ 10 bilhões), as empresas cujos produtos receberam qualquer percentual de tarifa e com qualquer nível de impacto no faturamento bruto. São duas linhas disponíveis: capital de giro emergencial (financiamento de gastos operacionais gerais) e capital de giro diversificação (busca de novos mercados).

