Eduarda La Rocque assume como economista-chefe do Banestes

Ela é primeira mulher a ocupar a função no banco. O cargo estava vago desde abril deste ano

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 20:25 - Atualizado há 6 anos

Posse da nova economista-chefe do Banestes, Eduarda La Rocque Crédito: Helio de Queiroz Filho/Secom

A doutora em Economia Eduarda La Rocque assumiu, nesta terça-feira (1º), a função de economista-chefe do Banestes. Ela é a primeira mulher a ocupar a função no banco. O cargo estava vago desde abril deste ano, quando Maurício Duque saiu para comandar o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).

No início de setembro, a colunista de A Gazeta Beatriz Seixas noticiou com exclusividade a indicação de Eduarda para o cargo de economista-chefe.

De acordo com o governo do Estado, a economista terá o desafio de produzir análises de dados econômicos, financeiros e estatísticos para a formulação de projetos e também como subsídio para decisões e estruturações políticas do banco.

Além disso, vai “assessorar a alta administração para o melhor posicionamento do Banestes no Estado e no mercado das instituições financeiras, dentre outras competências”.

La Rocque ocupava, desde janeiro deste ano, a diretoria técnica do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), onde idealizou o Índice de Prosperidade do Espírito Santo (Ipes), que vai guiar o desenvolvimento regional sustentável do Estado.

Quem é Eduarda La Rocque?

Eduarda tem um currículo reconhecido no mercado, grande experiência na área financeira e de gestão de riscos e foi secretária da Fazenda da prefeitura do Rio de Janeiro (2009-2012). Além de já ter atuado no governo de Eduardo Paes (PMDB), foi conselheira econômica de Marcelo Freixo (Psol).

Também foi assessora da Diretoria Financeira do BNDES, professora da PUC-RJ e EPGE-FGV e consultora do Tesouro Nacional, na área de ALM (asset liability management). No ano passado, chegou a ser convidada para coordenar o programa de governo de Marcelo Trindade, pré-candidato ao governo carioca pelo Novo. Mas com a grande repercussão negativa no partido de João Amoêdo – pela anterior ligação com a esquerda –, ela acabou se afastando.

