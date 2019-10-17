Economia aquece e ES cria 2,9 mil vagas de emprego em setembro

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 18:40
- Atualizado há 6 anos
O Espírito Santo teve 2.929 novas vagas de emprego criadas no mês de setembro, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O saldo positivo deve-se principalmente ao bom desempenho do comércio, que gerou 1.087 postos, e do setor de serviços, que teve 1.077.
Os números foram divulgados na tarde desta quinta-feira (17) pelo Ministério da Economia. Ainda segundo os dados, a agropecuária (-155) e a administração pública (-3) foram os únicos setores que fecharam mais vagas do que abriram.
De acordo com o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri, o aumento de vagas no comércio se deve ao início das contratações temporárias de fim de ano.
José Lino SepulcriPresidente da Fecomércio
No setor do comércio, o mercado varejista foi responsável pela maioria da abertura das vagas em setembro. Foram 1.035 postos de trabalho. Já o mercado atacadista teve um saldo de 48 vagas. Contudo, é no setor varejista que também se concentraram o maior número de redução de postos de trabalho ao longo do ano. De janeiro a setembro de 2019, o acúmulo foi de -1067 vagas.
Ao todo, o Estado fechou 23.444 oportunidades e criou outras 26.375, com isso o saldo foi 0,4% superior ao do mês anterior, agosto.
No acumulado do ano, de janeiro a setembro de 2019, foram criados 18.235 postos de trabalho a mais do que fecharam no Espírito Santo. Nesse caso, o setor de serviços (9.915), a indústria da transformação (3.208) e a construção civil (3.043) foram as áreas que mais geraram empregos.
É também o setor de serviços que lidera a maior oferta de vagas no acumulado dos últimos 12 meses. Foram 10.263 novos postos de trabalho. O comércio vem em segundo lugar, com 4.808.
Em todo o Brasil, foram criados mais de 157,2 mil novos postos de trabalho apenas no mês de setembro deste ano. Já no acumulado dos três primeiros trimestres, o saldo de oportunidades geradas foi de aproximadamente 761,7 mil.
