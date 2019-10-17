Postos de trabalho

Economia aquece e ES cria 2,9 mil vagas de emprego em setembro

Os setores de comércio e serviços foram os que mais contribuíram para o saldo positivo

Comércio foi o setor que mais abriu vagas em setembro Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O Espírito Santo teve 2.929 novas vagas de emprego criadas no mês de setembro, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O saldo positivo deve-se principalmente ao bom desempenho do comércio, que gerou 1.087 postos, e do setor de serviços, que teve 1.077.

Os números foram divulgados na tarde desta quinta-feira (17) pelo Ministério da Economia. Ainda segundo os dados, a agropecuária (-155) e a administração pública (-3) foram os únicos setores que fecharam mais vagas do que abriram.

De acordo com o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri, o aumento de vagas no comércio se deve ao início das contratações temporárias de fim de ano.

"O mês de outubro já demanda um aumento do número de funcionários no comércio, então já era esperado a criação de mais vagas de emprego. Os postos de trabalho devem aumentar no próximo mês até dezembro" José Lino Sepulcri Presidente da Fecomércio

No setor do comércio, o mercado varejista foi responsável pela maioria da abertura das vagas em setembro. Foram 1.035 postos de trabalho. Já o mercado atacadista teve um saldo de 48 vagas. Contudo, é no setor varejista que também se concentraram o maior número de redução de postos de trabalho ao longo do ano. De janeiro a setembro de 2019, o acúmulo foi de -1067 vagas.

Ao todo, o Estado fechou 23.444 oportunidades e criou outras 26.375, com isso o saldo foi 0,4% superior ao do mês anterior, agosto.

BALANÇO DO ANO

No acumulado do ano, de janeiro a setembro de 2019, foram criados 18.235 postos de trabalho a mais do que fecharam no Espírito Santo. Nesse caso, o setor de serviços (9.915), a indústria da transformação (3.208) e a construção civil (3.043) foram as áreas que mais geraram empregos.

É também o setor de serviços que lidera a maior oferta de vagas no acumulado dos últimos 12 meses. Foram 10.263 novos postos de trabalho. O comércio vem em segundo lugar, com 4.808.

Em todo o Brasil, foram criados mais de 157,2 mil novos postos de trabalho apenas no mês de setembro deste ano. Já no acumulado dos três primeiros trimestres, o saldo de oportunidades geradas foi de aproximadamente 761,7 mil.

