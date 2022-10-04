Diretores da Globo vêm para InovaWeek da Rede Gazeta

Diretores da Globo PH Castro, de Mediatech, e Patricia Rego, de Planejamento - Afiliadas, vêm ao ES para palestra “Por dentro do Mediatach Lab da Globo - Acelerando o Futuro” Crédito: Acervo pessoal

InovaWeek da Dia Nacional da Inovação, celebrado em 19 de outubro, a semana de programações vai do dia 17 até dia 21, mesclando agendas internas e externas. Já pode reservar a agenda e se preparar para abrir a cabeça com muito conteúdo bacana: vem aí ada Rede Gazeta Fonte Hub ! Inspirada pelo, celebrado em 19 de outubro, a semana de programações vai do dia 17 até dia 21, mesclando agendas internas e externas.

Um dos pontos altos do cronograma aberto ao público é o bate-papo com o diretor de Mediatech da Globo, PH Castro, e a diretora de Planejamento – Afiliadas, Patrícia Rego, na quarta-feira (19). Na sequência, em parceria com o hub de inovação Base27, será o Painel Inovação Aberta, com convidados do ecossistema capixaba.

“Para seguir fomentando a cultura de inovação aqui na Rede, pensamos em um formato que também integrasse nosso público interno com agentes do ecossistema de inovação capixaba. Sabemos como essas trocas são importantes para abrir a cabeça e ampliar nossa visão de negócio”, destaca o diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede, Dudu Lindenberg.

Wis, parceira do Fonte, vai promover o Painel Newsletter e Criação de Conteúdo no e-mail e, em seguida, não pode faltar um bom momento de conexão! Para fechar com chave de ouro, na sexta-feira (21), a learntech, parceira do Fonte, vai promover o Painel Newsletter e Criação de Conteúdo no e-mail e, em seguida, não pode faltar um bom momento de conexão! Inscreva-se aqui para a programação aberta

Sobre as agenda internas, para funcionários da empresa, um dos destaques é a manhã de terça-feira (18), com a participação do grupo de pesquisa COM+, da Universidade de São Paulo (USP), e a apresentação do 3º e último pitch dos grupos finalistas do Reinventa, programa de inovação da Rede Gazeta.

“O grupo de cultura de inovação fez uma pesquisa interna para entender o que iria encaixar melhor nas rotinas dos funcionários, e trouxe esse modelo mesclado, com ações de manhã e de tarde. Sabemos que não é fácil acompanhar tudo, especialmente nesse ritmo de fim de ano, mas esperamos que todo mundo consiga participar ao menos de algum encontro”, pontua a gerente de Inovação da Rede, Leticia Lima.

Além disso, a segunda-feira é de mais um encontro do Workshop de Líderes, para gestores da Rede, que entrou na onda com o tema “Liderança adaptativa, consciente e humanizada, diversidade e inclusão em equipes”, com a professora Adriana Gontijo, da Fundação Dom Cabral (FDC). O lançamento dos resultados da pesquisa Marcas de Valor completa a programação com uma palestra sobre Marketing de Influência, na quinta-feira (20), para representantes das marcas convidadas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO ABERTA

19|10 – Palestra “Por dentro do Mediatach Lab da Globo - Acelerando o Futuro” com diretores da Globo – PH Castro, de Mediatech, e Patrícia Rego, de Planejamento – Afiliadas, e Painel Inovação Aberta (em parceria com Base27)