Inscrições para maior desafio de inovação para jovens se encerram nesta sexta (16)

Capixabas venceram edição de 2021 e conheceram a B3, em São Paulo. Crédito: Acervo KPTL

Fonte. O maior desafio do mercado de inovação e startups do Brasil chega à sua 5ª edição e está na reta final do período de inscrições: até 23h59min desta sexta-feira (16). O VC Challenge , iniciativa da KPTL, uma das maiores gestoras de venture capital da América Latina, seleciona jovens universitários e do ensino médio para vivenciar a experiência cotidiana de um empreendedor de uma startup de tecnologia. A competição conta com o apoio da Rede Gazeta , através do seu hub de inovação,

“É um prazer poder estar de volta e reencontrar os jovens empreendedores e profissionais que vão lapidar o futuro do ecossistema. O próximo empreendedor, o próximo executivo de inovação, o próximo agente público de fomento ao empreendedorismo de base tecnológica vai sair daí. O empreendedorismo se torna cada vez mais uma opção de vida, importante apresentarmos a realidade antes que estes jovens tomem uma decisão importante em suas jornadas profissionais”, conta Renato Ramalho, CEO da KPTL.

No ano passado, dentre os 1.900 participantes, de 26 estados, o grande campeão foi o time capixaba Fucape Finance, dos alunos Ariel Tenore, Bernardo Reali, João Vitor Poletti Juliatti e Fellipe Pessini, da Fucape Business School. Como premiação, os quatro ganharam um fim de semana em São Paulo, onde conheceram o prédio da B3, principal bolsa de valores da América do Sul, e as sedes do banco Itaú e da KPTL. Neste ano, com a volta das etapas presenciais, a expectativa é que o VC Challenge atraia aproximadamente 3.000 inscritos de todo o Brasil.

Na experiência imersiva ao longo de um mês, os participantes terão a oportunidade de vivenciar o ambiente de empreendedorismo dos dois lados da mesa: como investidores e como empreendedores captadores de investimentos. Desde a elaboração do estudo do mercado até a apresentação dos “pitches”, contando sempre com a mentoria de lideranças empresariais renomadas, é um desafio que tende a trazer não apenas conhecimento para os estudantes, mas também projeção para eles diante dos investidores e empregadores.

O responsável pela já tradicional palestra de abertura, já neste sábado (17), foi confirmado e dispensa apresentações: trata-se do multicampeão olímpico e empresário de sucesso Bernardinho, que trará aos jovens as lições e aprendizados que obteve ao longo de sua carreira e como aplicá-los ao mundo da inovação e empreendedorismo.

Do lado das empresas, o apoio a competições e eventos que auxiliem na identificação de talentos intraempreendedores tem como pano de fundo o potencial que este tipo de profissional desempenha nas corporações. “Nosso papel é conectar os estudantes do Espírito Santo a esta iniciativa, promovendo um encontro entre teoria e a prática. É um desafio que tende a trazer não apenas conhecimento para os estudantes, mas também projeção para eles diante dos investidores e empregadores”, destaca o diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, Dudu Lindenberg.

Neste ano, o VC Challenge terá algumas modalidades presenciais e outras totalmente online, para que todos os estudantes interessados possam participar, independentemente de sua localização. Além disso, nenhum tipo de conhecimento prévio é necessário para uma equipe se tornar a grande campeã: todo o conteúdo necessário para a realização do desafio será disponibilizado em uma plataforma com streaming e conteúdo sob demanda, que também conta com fóruns e outras ferramentas de interação. O grupo que levar a melhor, ganha uma viagem para a Europa com tudo pago, entre outros prêmios.