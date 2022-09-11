Startup capixaba na lista das 100 mais promissoras do Brasil

Com quase 2 mil inscritos, foram avaliados grau de inovação, potencial de mercado, negócio, equipe e maturidade da solução. O questionário de 2022, pela primeira vez, trouxe perguntas sobre perfil dos fundadores (raça, gênero, deficiência e perfil socioeconômico) e sobre os impactos sociais e ambientais causados pela empresa. As 200 finalistas passaram por um comitê com representantes de fundos de investimentos, iniciativas públicas de fomento ao ecossistema e jornalistas da Editora Globo. Eles escolheram a lista final.