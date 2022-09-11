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Inovação

Startup capixaba na lista das 100 mais promissoras do Brasil

A Aevo, sediada em Vitória, foi a única startup do Espírito Santo que entrou na lista 100 Startups to Watch de 2022

Publicado em 11 de Setembro de 2022 às 03:59

Públicado em 

11 set 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Luís Felipe Carvalho, CEO da Aevo
Luís Felipe Carvalho, CEO da Aevo Crédito: Divulgação/Aevo
A capixaba Aevo, dona do maior software de gestão de inovação da América Latina, ficou entre as 100 startups mais promissoras do país de 2022. A única do Espírito Santo. A lista 100 Startups to Watch (100 startups para ficar de olho) é elaborada anualmente por Pequenas Empresas & Grandes Negócios, Época Negócios, EloGroup e Innovc.
Com quase 2 mil inscritos, foram avaliados grau de inovação, potencial de mercado, negócio, equipe e maturidade da solução. O questionário de 2022, pela primeira vez, trouxe perguntas sobre perfil dos fundadores (raça, gênero, deficiência e perfil socioeconômico) e sobre os impactos sociais e ambientais causados pela empresa. As 200 finalistas passaram por um comitê com representantes de fundos de investimentos, iniciativas públicas de fomento ao ecossistema e jornalistas da Editora Globo. Eles escolheram a lista final.
Reconhecida agora nacionalmente, a Aevo, sediada na Enseada do Suá e com 15 anos de atuação, já é bem conhecida dentro do ecossistema de inovação do Espírito Santo. Em julho, foi escolhida pela TM3 Capital, gestora privada responsável pelo aporte de R$ 250 milhões que o Fundo Soberano do Estado fará em várias startups, para receber R$ 11 milhões. Foi a primeira rodada de investimentos patrocinada pelo fundo abastecido com dinheiro dos royalties do petróleo.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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