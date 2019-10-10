Consumidor

Dicas para evitar dor de cabeça na compra dos presentes das crianças

O Dia das Crianças é uma das datas comemorativas que mais movimenta o comércio, mas consumidores devem ter alguns cuidados para não ficar no prejuízo

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 18:57 - Atualizado há 6 anos

Loja de brinquedos, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

Com o dia das crianças se aproximando, o comércio fica bem movimentado para a compra de presentes da garotada. Mas, às vezes, a pressa nos últimos dias que antecedem essa data pode deixar passar medidas básicas para uma boa compra.

Pensando nisso, o Procon-ES ressalta algumas orientações para que os consumidores não tenham uma futura dor de cabeça na hora de comprar os presentes.

A diretora-presidente do Procon-ES, Lana Lages, ressalta que antes da compra o consumidor deve informar-se sobre possibilidades de troca. Caso o produto apresente algum defeito, é obrigação do lojista ou do fabricante solucionar o problema em até 30 dias.

“A troca de produtos em perfeito estado é uma liberalidade da loja e não uma obrigação. Entretanto, se a loja aceita trocas, não poderá estabelecer restrições quanto aos dias e horários para a realização do procedimento, segundo a Lei Estadual nº 10.689/2017. Sendo assim, informações do tipo ‘não trocamos aos sábados’, são proibidas”, explicou Lana Lages.

VEJA AS DICAS

Selo do Inmetro Todo brinquedo comercializado no Brasil, seja nacional ou importado, precisa ter o selo do Inmetro. A certificação obrigatória é a garantia de que ele foi aprovado em todos os testes. Avalie a indicação de faixa etária e as questões relacionadas à saúde e segurança

Linguagem fácil Verifique se o brinquedo apresenta todas as informações necessárias em linguagem de fácil compreensão, em português. A embalagem e o manual de instruções precisam informar, ainda, a faixa etária a que se destina o produto, eventuais riscos, número de peças, regras de montagem, modo de usar, se faz parte de uma série ou coleção e clara identificação do fabricante ou do importador;

Olhe bem antes Teste o funcionamento dos produtos eletrônicos na loja, sempre que possível. Verifique se o produto possui algum defeito aparente como ranhuras, manchas, etc;

Preços Os lojistas devem exibir o preço, tanto à vista quanto a prazo, e a taxa de juros aplicada a todos os produtos expostos no interior da loja e vitrines. Os consumidores devem ser informados, por meio de cartazes, sobre as formas de pagamento aceitas pela loja. Os lojistas devem cumprir o preço anunciado nas prateleiras e folhetos publicitários;

Pagamentos Prefira pagar à vista. Muitas lojas oferecem bons descontos. As lojas podem praticar preços diferenciados para pagamento nos cartões de débito e crédito e no dinheiro, mas não pode ser exigido um valor mínimo para a utilização dos cartões de crédito e débito. O lojista poderá estabelecer um valor máximo para dividir a compra no cartão de crédito (parcela mínima);

Menor preço Quando houver diferença de preços para o mesmo produto, o consumidor pagará o menor entre eles;

Trocas Se o produto apresentar algum tipo de defeito, é obrigação do lojista ou do fabricante sanar o problema em até 30 dias. Já a troca de produtos em perfeito estado é uma liberalidade da loja e não uma obrigação. Entretanto, se a loja aceita trocas não poderá estabelecer restrições quanto aos dias e horários para a realização do procedimento

