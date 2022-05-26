Dia Livre de Impostos: lojistas vão dar descontos de até 80% no ES

Para chamar atenção sobre a alta carga tributária brasileira, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem, de Vitória, vai realizar o Dia Livre de Impostos, em 2 de junho. Os estabelecimentos que vão participar do evento de protesto vão conceder descontos de até 80% nos produtos.

“Os descontos são referentes aos tributos pagos sobre os produtos. Esse custo será arcado pelos comerciantes, para que o consumidor possa sentir no bolso como é grande a parcela do imposto que está embutida em cada item”, informou o advogado André Cogo, que é membro da CDL Jovem Vitória.

Segundo ele, o evento será realizado no modelo híbrido. “No presencial, além das ofertas, teremos uma loja-conceito no Shopping Vitória com demonstração de produtos com e sem imposto. Na forma virtual, faremos duas lives shop com os produtos selecionados pelos lojistas que aderirem à campanha: uma dentro do shopping, para os lojistas do empreendimento, e outra na CDL Vitória, para aqueles que não têm loja física no shopping”, explicou.

A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) também disponibilizou um e-commerce em seu site para que lojistas de todo o Brasil possam expor seus produtos com descontos. O consumidor deve acessar o site da campanha e clicar em “lojas participantes” para conhecer os itens em oferta e fazer contato diretamente com o varejista.

Shopping Vitória vai participar da ação Crédito: Divulgação/Camilla Baptistin

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Como o lojista pode participar

Os lojistas interessados em participar do DLI ainda têm tempo de se cadastrar na ação junto à CDL Jovem Vitória. Basta preencher o formulário disponível aqui

A presidente da entidade lojista, Samira Soares, destacou a importância do evento.

“As expectativas estão bem altas para o DLI deste ano, pois estamos em um período de retomada econômica, após todos os prejuízos causados pela pandemia. Além de protestar contra os altos impostos e conscientizar o consumidor sobre o tema, é uma grande oportunidade para atrair novos clientes e aumentar as vendas”, afirmou.

ENTENDA O PESO DOS IMPOSTOS

O Brasil ocupa a segunda posição do ranking de países que mais tributam as empresas, atrás apenas de Malta, de acordo com estudo da plataforma CupomVálido, com base em dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Divulgado no último mês de abril, o levantamento aponta que os empreendimentos brasileiros pagam, em média, uma alíquota de imposto de 34%. O percentual é 70% maior que a média mundial e somente 1% menor que o de Malta (35%).

O cálculo leva em conta a cobrança de dois impostos sobre as empresas no Brasil: o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (25%) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (9%).

Entre as 111 nações pesquisadas, a taxa média de tributação das empresas é de 20% e somente 18 países cobram alíquota acima de 30%. As taxas brasileiras são maiores do que as cobradas em países desenvolvidos, como Reino Unido (19%), Estados Unidos (25%), Canadá (27%) e Japão (30%).

“O Dia Livre de Impostos também é uma mensagem aos parlamentares sobre a urgência de se realizar uma reforma tributária no Brasil. A carga tributária é excessiva e desproporcional ao que é ofertado à população, além de afugentar negócios novos e inovadores no país”, frisou Samira.

Correção A matéria informava que o evento seria em 2 de julho. A data certa é 2 de junho. A informação foi corrigida.