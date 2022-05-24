Entenda por que bandidos querem roubar seu número de celular

Criminosos estão recrutando funcionários de empresas que prestam serviços para operadoras de celular para aplicar golpes.
O caso começou a ser investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo após uma denúncia. Em outubro de 2020, um funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço para uma operadora foi preso. Ele trabalhava em um shopping da Grande Vitória.
De acordo com a polícia, embora agissem daqui do Espírito Santo, o grupo criminoso transferiu a titularidade de pelo menos 32 clientes de outros estados brasileiros como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.