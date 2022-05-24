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Vídeo explica o golpe

Entenda por que bandidos querem roubar seu número de celular

Redes criminosas fazem parcerias com funcionários de operadoras de telefonia para transferir a titularidade da linha e, assim, lesar o antigo dono de diversas formas. Confira o motivo do seu número valer ouro

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 08:27

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

24 mai 2022 às 08:27
Criminosos estão recrutando funcionários de empresas que prestam serviços para operadoras de celular para aplicar golpes.
O caso começou a ser investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo após uma denúncia. Em outubro de 2020, um funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço para uma operadora foi preso. Ele trabalhava em um shopping da Grande Vitória.
De acordo com a polícia, embora agissem daqui do Espírito Santo, o grupo criminoso transferiu a titularidade de pelo menos 32 clientes de outros estados brasileiros como São PauloMinas Gerais e Rio de Janeiro.

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