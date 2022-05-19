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Investimentos

Trabalhador poderá aplicar FGTS em ações da Eletrobras. Vale a pena?

Governo liberou possibilidade de uso do Fundo de Garantia para investimentos na estatal, que será privatizada. Valor mínimo da aplicação é R$ 200. Especialista explica o que deve ser levado em consideração antes e após a compra

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 18:13

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

19 mai 2022 às 18:13
Trabalhadores de qualquer setor que tenham recursos no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) poderão usar até 50% desse saldo para comprar ações no processo de privatização da empresa. A desestatização foi aprovada nesta quarta-feira (18).
O valor mínimo de investimento será de R$ 200. O especialista em finanças e planejador financeiro Lélio Monteiro explica que é preciso prestar atenção caso o trabalhador opte por investir neste ramo. Segundo ele, a renda do FGTS é menor que a poupança.
A participação do trabalhador nos fundos mútuos de privatização poderá acontecer pelo aplicativo do FGTS ou por intermédio de alguma agência autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Entenda no vídeo acima.

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