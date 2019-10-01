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Congresso Nacional

'Deputados querem distribuição da cessão onerosa por emendas impositivas'

A emenda daria ao Congresso controle e protagonismo maiores no tema

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 08:00

Publicado em 

01 out 2019 às 08:00
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal Crédito: Marcos Oliveira
Governadores do Norte e do Nordeste se reúnem, nesta segunda-feira (30), com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), na tentativa de garantir os critérios de distribuição dos recursos do megaleilão do petróleo. A Câmara tenta aprovar uma proposta garantindo que o dinheiro seja repassado para governadores e prefeitos por meio de emendas impositivas de parlamentares - o que daria ao Congresso controle e protagonismo maiores no tema.
Na semana passada, o Congresso Nacional promulgou uma emenda constitucional que garante o megaleilão do petróleo, previsto para novembro. Os critérios para divisão dos recursos da chamada cessão onerosa com Estados e municípios, no entanto, se transformaram em outra proposta que terá de ser analisada pela Câmara e pelo Senado.
Quando o texto passou pelo Senado, os parlamentares asseguraram que os R$ 10,95 bilhões de Estados seriam repassados seguindo os critérios do Fundo de Participação dos Estados (FPE); outros R$ 10,95 bilhões (15%) seriam distribuídos para os municípios, de acordo com os critérios do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Essa modulação garante que Norte e Nordeste sejam os principais beneficiados.
Na Câmara, Estados que não foram privilegiados na distribuição dos recursos tentam alterar a regra. Há também um movimento para que os municípios fiquem com uma fatia maior do bolo. Diante do risco de a distribuição ser alterada, governadores nortistas e nordestinos vão se reunir com Alcolumbre para, no Senado, garantir a proposta fechada anteriormente.
"Os governadores ficaram preocupados com uma possível mudança que possa ocorrer na Câmara. Como o Senado foi quem introduziu a partilha para Estados e municípios, eles querem o compromisso do Senado para acompanhar isso", declarou Bezerra. "Tem sugestões de que, em vez de ser o critério de FPE e FPM, que uma parte dos recursos possam ir para Estados e municípios através de emendas impositivas", comento o líder do governo, ressaltando que essa é uma proposta da Câmara.
Em contrapartida, o governo vai pedir o compromisso dos governadores com a reforma da Previdência, cuja votação de primeiro turno está prevista para esta terça-feira, 1º, destacou Bezerra.

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