'Deputados querem distribuição da cessão onerosa por emendas impositivas'

Na Câmara, Estados que não foram privilegiados na distribuição dos recursos tentam alterar a regra. Há também um movimento para que os municípios fiquem com uma fatia maior do bolo. Diante do risco de a distribuição ser alterada, governadores nortistas e nordestinos vão se reunir com Alcolumbre para, no Senado, garantir a proposta fechada anteriormente.

"Os governadores ficaram preocupados com uma possível mudança que possa ocorrer na Câmara. Como o Senado foi quem introduziu a partilha para Estados e municípios, eles querem o compromisso do Senado para acompanhar isso", declarou Bezerra. "Tem sugestões de que, em vez de ser o critério de FPE e FPM, que uma parte dos recursos possam ir para Estados e municípios através de emendas impositivas", comento o líder do governo, ressaltando que essa é uma proposta da Câmara.