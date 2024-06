Decisão da ANS: 108 mil vão ter aumento em plano de saúde no ES

Reajuste de 6,91% está acima da inflação e incide apenas sobre planos individuais e familiares, excluindo contratos coletivos, como os empresariais

O percentual é o teto válido para o período entre maio de 2024 e abril de 2025 para os contratos de 108.990 beneficiários no Espírito Santo, o que representa 8,4% dos 1.295.586 usuários de planos de saúde no Estado, a partir de dados de março de 2024 e cuja época de contratação é posterior à Lei 9.656/98, segundo a ANS. No país, a medida afeta cerca de 8 milhões de beneficiários.

“O índice definido pela ANS para 2024 reflete a variação das despesas assistenciais ocorridas em 2023 em comparação com as despesas assistenciais de 2022 dos beneficiários de planos de saúde individuais e familiares. Quando falamos de planos de saúde, a variação de despesas está diretamente associada à variação de custos dos procedimentos e à frequência de utilização dos serviços de saúde”, explica o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebello.

Segundo a ANS, o índice de 6,91% foi apreciado pelo Ministério da Fazenda e aprovado em reunião de Diretoria Colegiada na manhã desta terça-feira (4). A decisão será publicada no Diário Oficial da União e o reajuste poderá ser aplicado pela operadora no mês de aniversário do contrato, ou seja, no mês da data de contratação do plano.