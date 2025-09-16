Evento do varejo capixaba

De picolé de blueberry a cosméticos 'sensoriais': as novidades da feira da Acaps

O evento começou nesta terça (16) no Pavilhão de Carapina, na Serra, e vai até quinta-feira (18), trazendo lançamentos para as redes de supermercados

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 19:22

Quem nunca abriu a geladeira de casa na esperança de encontrar algo novo para consumir? Essa busca costuma começar na prateleira dos mercados. O Acaps Trade Show 2025, organizado pela Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), no Pavilhão de Carapina, na Serra, começou nesta terça-feira (16) e vai até quinta-feira (18), trazendo lançamentos para o setor varejista capixaba.

Com mais de 200 marcas expositoras e expectativa de movimentação de negócios superior a R$ 1 bilhão, a feira apresenta novidades que, em breve, estarão nas redes de supermercado do Espírito Santo.

Picolé inspirado nos Smurfs

Com stand interativo para o público infantil, o Grupo Lamoia apresenta sobremesas geladas na feira Crédito: Pedro Marinho/Marketing AG

Referência no setor de sorvetes e açaí, o Grupo Lamoia leva à feira novos sabores das marcas Paletitas e Luigi, com potes de 500 ml e 1,5 litro e picolés temáticos com opções zero lactose.

O destaque fica com o lançamento da linha Smurfs, desenvolvida em parceria com a franquia global da animação infantil. A ligação com o público veio com o picolé sabor blueberry, conhecido em português como mirtilo, com recheio de marshmallow, zero lactose, cuja embalagem acompanha tatuagens temporárias, e o sorvete em formato tube “Smurfs Up”.

Sediado em Piúma, o grupo está em expansão com uma nova planta industrial de R$ 40 milhões, que vai triplicar sua capacidade produtiva até 2026.

Aposta em macarrão capixaba

Macarrão Capixaba é o destaque da Barbalho Alimentos para o Acaps Trade Show Crédito: Pedro Marinho / Marketing AG

A Barbalho Alimentos entrega um produto de raízes capixabas. O Macarrão Capixaba, um espaguete tipo 8, amplia a linha de massas comuns da marca. De acordo com a apresentação, o produto se destaca por ser leve e garantir cozimento uniforme, explorando a ligação afetiva com o público do Espírito Santo.

Cosméticos inspirados em chicletes

Fusion-loo se lança no mercado de cosméticos inspirado em nostalgia Crédito: Pedro Marinho/Marketing AG

A novidade do mercado de higiene e beleza é a marca Fusion-Loo, que faz sua estreia durante a Acaps Trade Show. A linha apresenta em primeira mão cosméticos com embalagens coloridas e fragrâncias nostálgicas. Com estética retrô, o objetivo é resgatar "sensações" no público, como o cheiro, o sabor e até o visual dos chicletes recheados que fizeram sucesso nos anos 1980 e 90.

Nova marca de charque

Nova linha de jerked beef é lançamento da Cofril Crédito: Pedro Marinho / Marketing AG

Especialista em carne suína, a Cofril lança na Acaps sua linha de jerked beef (charque), marcando a entrada da marca no segmento bovino. A empresa também leva à feira sua linha consolidada de bacons, com versões em cubos, pedaços montados e manta.

“Historicamente, registramos um crescimento exponencial em negociações durante o evento e conquistamos novos clientes. Estar na feira permite estreitar laços com clientes e reforçar networking”, afirma Leonardo Bustamante, gerente de Vendas da Região Norte.

Inovação e experiência imersiva

Buaiz Alimentos apresenta lançamentos em farinhas de trigo, misturas para bolo e café Crédito: Pedro Marinho/Marketing AG

Com um estande que mistura modernidade e interatividade, a Buaiz Alimentos apresenta lançamentos em farinhas de trigo, misturas para bolo e café, além de embalagens mais modernas e acessíveis. A empresa também aposta em uma experiência inédita de realidade virtual, levando o visitante a um tour imersivo pela fábrica de misturas.

O público poderá conhecer novos produtos como a farinha de trigo Regina Pastel, a pré-massa Pão Crocante e os sabores milho cremoso e chocolate cremoso da linha de bolos Regina. Já no café, a novidade é a linha Café Número Um Sentidos, com quatro variações de grãos selecionados.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta