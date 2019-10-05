Crise argentina levou show de Paul McCartney até chefões da Telexfree
Suspeita é que pirâmide tenha pagado cachê de Paul McCartney com dinheiro obtido pela venda ilegal de crédito eletrônico. Evento só veio para o Estado porque apresentação do artista em Buenos Aires foi cancelada
Tempo de leitura: 4min
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00