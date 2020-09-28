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Correios fazem leilão de cinco empilhadeiras no ES nesta quarta

Lances são a partir de  R$ 487,37. Interessados podem agendar visita para esta terça-feira (29) e conferir estado dos equipamentos

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 18:49
Correios denunciou suspeita de crime à PF
Correios vai leiloar equipamentos que foram trocados por outros locados Crédito: Divulgação
Os Correios realizam, nesta quarta-feira (30), às 9h30, o leilão de cinco empilhadeiras que faziam parte dos equipamentos operacionais da estatal no Espírito Santo, mas que foram substituídas por máquinas locadas novas.
Entre os bens, há opções de empilhadeiras hidráulicas, elétricas e movidas a GLP, com lances a partir de R$ 487,37.
Os bens podem ser visitados até esta terça (29), de 10h às 12h ou de 13h às 16h. É necessário agendar, o que pode ser feito na Supervisão de Patrimônio, pelos telefones (27) 3334-3130 ou 3334-3107 ou por e-mail: [email protected], [email protected] ou [email protected].
O edital completo pode ser acessado na página dos Correios, onde estão descritos todos os bens, lances mínimos e condições de funcionamento de cada equipamento.
A gerente de Serviços dos Correios no ES, Regiane Rangel, explicou que a troca das máquinas próprias pelas locadas proporcionou mais eficiência operacional e economia com custos de manutenção. Os equipamentos que deixaram de ser usados precisam ser alienados visando o interesse econômico dos Correios e a liberação de espaço físico nas unidades onde elas estão armazenadas, explica.
Leilão de Empilhadeiras dos Correios
  • Quando: quarta, 30 de setembro, às 9h30
  • Onde: Rua Rosa de Prata, nº 754 - Polo Empresarial Novo México, Vila Velha/ES

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