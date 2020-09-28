Correios fazem leilão de cinco empilhadeiras no ES nesta quarta

Correios vai leiloar equipamentos que foram trocados por outros locados Crédito: Divulgação

Os Correios realizam, nesta quarta-feira (30), às 9h30, o leilão de cinco empilhadeiras que faziam parte dos equipamentos operacionais da estatal no Espírito Santo, mas que foram substituídas por máquinas locadas novas.

Entre os bens, há opções de empilhadeiras hidráulicas, elétricas e movidas a GLP, com lances a partir de R$ 487,37.

O edital completo pode ser acessado na página dos Correios , onde estão descritos todos os bens, lances mínimos e condições de funcionamento de cada equipamento.

A gerente de Serviços dos Correios no ES, Regiane Rangel, explicou que a troca das máquinas próprias pelas locadas proporcionou mais eficiência operacional e economia com custos de manutenção. Os equipamentos que deixaram de ser usados precisam ser alienados visando o interesse econômico dos Correios e a liberação de espaço físico nas unidades onde elas estão armazenadas, explica.

Leilão de Empilhadeiras dos Correios

Quando: quarta, 30 de setembro, às 9h30