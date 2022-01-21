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Cooperativa fará leilão de lotes e imóveis com valor a partir de R$ 27 mil no ES

O evento acontece no dia 15 de fevereiro e será totalmente virtual. Os interessados já podem conferir as propriedades que serão disputadas e dar seus lances
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2022 às 14:24

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 14:24

Interressados podem disputar por lote em São Gabriel Da Palha.
Interessados podem disputar por lote em São Gabriel Da Palha. Crédito: Sicoob
A cooperativa financeira Sicoob prepara um leilão com terrenos rurais, apartamentos, loteamentos industriais, entre outros bens no Espírito Santo. O certame acontece a partir das 10 horas do dia 15 de fevereiro, e será totalmente on-line. Mas os interessados já podem conferir as propriedades que serão disputadas.
Os lances podem ser feitos pelo site do Sicoob (www.sicoobes.com.br). No menu Aplicativos, os interessados escolhem a opção Venda de Bens. Por lá, é possível obter os dados dos imóveis e fazer uma oferta inicial.

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No interior do Estado, os lotes em propriedades rurais de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado, têm lance inicial de R$ 27 mil.
Em Linhares Colatina é possível fazer ofertas em apartamentos. Há ainda bens disponíveis em Domingos MartinsItaguaçu e Pinheiros. Veja abaixo alguns dos imóveis que serão leiloados:
LOTES E TERRENOS
Lote no Condomínio Mirante Pedra Azul - Domingos Martins 
Proposta Inicial: R$ 66.960,00
Terreno Rural em Palmital Distrito De Itambé - Itaguaçu
Proposta Inicial: R$ 135.000,00
Lote em São Gabriel Da Palha 
Proposta Inicial: R$ 31.000,00
Lote em São Gabriel Da Palha 
Proposta Inicial: R$ 27.000,00
Lote Nº 50 Polo Industrial Mario Cassani - Colatina
Proposta Inicial: R$ 1.764.000,00
Polo industrial em Colatina faz parte do leilão. Crédito: Sicoob
Lote Nº 32 Polo Industrial Mario Cassani - Colatina
Proposta Inicial: R$ 690.583,20
Lote Nº 15 Polo Industrial Mario Cassani - Colatina
Proposta Inicial: R$ 405.000,00
Lote em São Gabriel Da Palha
Proposta Inicial: R$ 52.000,00
Lote Nº 31 Polo Industrial Mario Cassani - Colatina
Proposta Inicial: R$ 710.000,00
IMÓVEIS
Apartamento 1 no Bairro Maria Das Graças, em Colatina
Proposta Inicial: R$ 200.000,00
Apartamento no bairro Maria das Graças, em Colatina, pode ser arrematado no leilão.
Apartamento no bairro Maria das Graças, em Colatina, pode ser arrematado no leilão. Crédito: Sicoob
Apartamento 2 no Bairro Maria Das Graças, em Colatina
Proposta Inicial: R$ 200.000,00
Apartamento 3 no Bairro Maria Das Graças, em Colatina
Proposta Inicial: R$ 200.000,00
Imóvel Urbano em Colatina
Proposta Inicial: R$ 221.715,00
Imovel Urbano em Pinheiros
Proposta Inicial: R$ 312.192,40
Apartamento Bairro Araçá, em Linhares
Proposta Inicial: R$ 300.000,00
Imóvel em Colatina (Próximo a Unesc)
Proposta Inicial: R$ 1.000.000,00

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