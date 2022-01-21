Cooperativa fará leilão de lotes e imóveis com valor a partir de R$ 27 mil no ES

A cooperativa financeira Sicoob prepara um leilão com terrenos rurais, apartamentos, loteamentos industriais, entre outros bens no Espírito Santo. O certame acontece a partir das 10 horas do dia 15 de fevereiro, e será totalmente on-line. Mas os interessados já podem conferir as propriedades que serão disputadas.
Os lances podem ser feitos pelo site do Sicoob (www.sicoobes.com.br). No menu Aplicativos, os interessados escolhem a opção Venda de Bens. Por lá, é possível obter os dados dos imóveis e fazer uma oferta inicial.
No interior do Estado, os lotes em propriedades rurais de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado, têm lance inicial de R$ 27 mil.
Em Linhares e Colatina é possível fazer ofertas em apartamentos. Há ainda bens disponíveis em Domingos Martins, Itaguaçu e Pinheiros. Veja abaixo alguns dos imóveis que serão leiloados:
LOTES E TERRENOS
Lote no Condomínio Mirante Pedra Azul - Domingos Martins
Proposta Inicial: R$ 66.960,00
Proposta Inicial: R$ 66.960,00
Terreno Rural em Palmital Distrito De Itambé - Itaguaçu
Proposta Inicial: R$ 135.000,00
Proposta Inicial: R$ 135.000,00
Lote em São Gabriel Da Palha
Proposta Inicial: R$ 31.000,00
Proposta Inicial: R$ 31.000,00
Lote em São Gabriel Da Palha
Proposta Inicial: R$ 27.000,00
Proposta Inicial: R$ 27.000,00
Lote Nº 50 Polo Industrial Mario Cassani - Colatina
Proposta Inicial: R$ 1.764.000,00
Proposta Inicial: R$ 1.764.000,00
Lote Nº 32 Polo Industrial Mario Cassani - Colatina
Proposta Inicial: R$ 690.583,20
Proposta Inicial: R$ 690.583,20
Lote Nº 15 Polo Industrial Mario Cassani - Colatina
Proposta Inicial: R$ 405.000,00
Proposta Inicial: R$ 405.000,00
Lote em São Gabriel Da Palha
Proposta Inicial: R$ 52.000,00
Proposta Inicial: R$ 52.000,00
Lote Nº 31 Polo Industrial Mario Cassani - Colatina
Proposta Inicial: R$ 710.000,00
Proposta Inicial: R$ 710.000,00
IMÓVEIS
Apartamento 1 no Bairro Maria Das Graças, em Colatina
Proposta Inicial: R$ 200.000,00
Proposta Inicial: R$ 200.000,00
Apartamento 2 no Bairro Maria Das Graças, em Colatina
Proposta Inicial: R$ 200.000,00
Proposta Inicial: R$ 200.000,00
Apartamento 3 no Bairro Maria Das Graças, em Colatina
Proposta Inicial: R$ 200.000,00
Proposta Inicial: R$ 200.000,00
Imóvel Urbano em Colatina
Proposta Inicial: R$ 221.715,00
Proposta Inicial: R$ 221.715,00
Imovel Urbano em Pinheiros
Proposta Inicial: R$ 312.192,40
Proposta Inicial: R$ 312.192,40
Apartamento Bairro Araçá, em Linhares
Proposta Inicial: R$ 300.000,00
Proposta Inicial: R$ 300.000,00
Imóvel em Colatina (Próximo a Unesc)
Proposta Inicial: R$ 1.000.000,00
Proposta Inicial: R$ 1.000.000,00