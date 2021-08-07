Conta de luz fica mais cara a partir deste sábado no ES; veja como economizar

A partir deste sábado (7) a tarifa de energia elétrica fica mais cara para a maioria dos moradores do Estado. Nesta semana, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o reajuste tarifário anual da EDP Espírito Santo, que atende 1,6 milhão de consumidores em 70 municípios capixabas.
O aumento médio, considerando consumidores residenciais, de baixa e alta de tensão, será de 9,75%. Isso além das bandeiras tarifárias, que já têm provocado uma alta na conta de luz nos últimos meses em função da crise no setor energético. Diante de tantos aumentos, mudar pequenos hábitos do dia a dia podem ajudar a reduzir o impacto no bolso. (Veja no final da matéria como economizar)
No último ano, a conta de luz na Grande Vitória subiu em média 16,24%, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), inflação oficial do país calculada pelo IBGE. Nos últimos meses, a energia elétrica já vem figurando como a vilã nos aumentos de preços.
ENTENDA O AUMENTO
Cada grupo de consumidores terá um percentual de reajuste diferente. Para as residências, o aumento que começa a valer nesta sábado é de 9,81%. Para clientes de alta tensão, 6,89%. Já para a baixa tensão, o aumento é ainda maior, de 10,96% em média.
Segundo a Aneel, os índices foram impactados pelos custos de distribuição e aquisição de energia. Também foi considerada a inflação medida pelo IGP-M nos últimos 12 meses.
Outro fator que também pesou foi a chamada Conta-Covid, empréstimo feito a empresas do setor elétrico no ano passado para aliviar os efeitos da pandemia. Para a EDP, foi considerado no reajuste o valor de R$ 87,9 milhões para amortizar a operação de crédito.
Em comunicado ao mercado, a EDP explicou que, no processo de reajuste, a Aneel "atualiza os custos regulatórios passíveis de gerenciamento pela distribuidora, enquanto os custos não gerenciáveis e os itens financeiros são atualizados com base na variação de preços verificada nos doze meses anteriores e da projeção para os doze meses subsequentes".
Também foi considerado no processo um ajuste financeiro de R$ 10 milhões. Segundo a EDP, trata-se da diferença entre os custos não gerenciáveis (energia, transporte e encargos) homologados e os efetivamente incorridos pela EDP Espírito Santo no período tarifário de 2020 a 2021.
Esse valor de ajuste/ressarcimento já considera uma devolução de R$ 156,49 milhões de créditos tributários compensados pela companhia perante a Receita Federal.
DICAS PARA ECONOMIZAR ENERGIA
A Aneel possui uma cartilha com uma série de dicas para ajudar a aliviar o impacto da conta de luz sobre o orçamento de famílias e empresas. As ações pensam o uso eficiente da energia sem abrir mão do conforto. Veja abaixo:
Mude hábitos do dia a dia
Para reduzir o consumo, o ideal é tomar banhos curtos, de 10 minutos no máximo, pois o chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais demanda energia. E quanto mais frio, melhor – para espantar o calor e o aumento do consumo. O chuveiro na posição Verão, por exemplo, usa 30% menos energia que na posição Inverno. Além disso, desligue a torneira enquanto se ensaboa. Assim você economiza energia elétrica e água.
Sabe aquele hábito de abrir a geladeira para pegar um ar fresco e depois pensar no que vai pegar lá dentro? Para economizar, corte-o já! Cada vez que se abre a geladeira, o ar frio escapa e o motor trabalha mais para esfriá-la de novo. Abra a geladeira somente quando necessário e retire de uma só vez todos os alimentos que for usar. Além disso, evite guardar alimentos quentes na geladeira ou utilizar a parte traseira do aparelho para secar panos ou roupas.
Em caso de férias ou de viagens prolongadas, o ideal é esvaziar a geladeira e desligar o fornecimento de energia elétrica na chave geral. Assim, você não gasta nem com as luzes dos aparelhos em stand-by, como televisão, rádio e forno micro-ondas. Veja outras dicas:
Evite usar aparelhos elétricos no horário de pico de consumo, ou seja, no início da noite, de segunda a sexta-feira. Durante o verão, o início da tarde é outro momento de pico devido ao calor e ao uso do ar-condicionado. Durante o dia, prefira iluminar sua casa apenas com luz natural. Fazendo isso, você usa menos energia elétrica e economiza na conta.
Utilize lâmpadas fluorescentes compactas, que são mais econômicas, nos locais onde as luzes precisam ficar acesas por mais tempo.
Aposente as extensões e benjamins! Ligar vários aparelhos elétricos na mesma tomada é perigoso e desperdiça energia.
Ao usar o ferro, tente passar o máximo de roupas possível e utilize a temperatura indicada para cada tipo de tecido.
Durante o inverno, muitas pessoas usam o secador de cabelo. Se você faz isso com frequência, ou usa chapinha e babyliss, preste atenção para não pagar mais caro na conta de luz: esses aparelhos consomem bastante energia! Se você quer economizar, seque bem o cabelo com a toalha antes de usá-los.
Procure usar sua lavadora na capacidade máxima indicada no manual – assim, você poupa água e energia elétrica. O ideal é ter uma máquina de lavar sob medida para o tamanho do seu varal: não adianta ter uma de 10 litros se você só consegue secar seis de cada vez. Mais uma dica: já que a roupa não fica tão suja no frio, opte por programas de lavagens mais curtos.
Outros cuidados básicos podem surtir muito efeito no dia a dia. Um exemplo é apagar a luz ao deixar algum cômodo de sua residência. Outra boa dica é evitar dormir com televisão ligada. Para quem usa ar-condicionado, sempre lembre feche portas e janelas para evitar a entrada do ar quente.