Conta de luz fica mais cara a partir deste sábado no ES; veja como economizar

Mude hábitos do dia a dia

Para reduzir o consumo, o ideal é tomar banhos curtos, de 10 minutos no máximo, pois o chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais demanda energia. E quanto mais frio, melhor – para espantar o calor e o aumento do consumo. O chuveiro na posição Verão, por exemplo, usa 30% menos energia que na posição Inverno. Além disso, desligue a torneira enquanto se ensaboa. Assim você economiza energia elétrica e água.

Sabe aquele hábito de abrir a geladeira para pegar um ar fresco e depois pensar no que vai pegar lá dentro? Para economizar, corte-o já! Cada vez que se abre a geladeira, o ar frio escapa e o motor trabalha mais para esfriá-la de novo. Abra a geladeira somente quando necessário e retire de uma só vez todos os alimentos que for usar. Além disso, evite guardar alimentos quentes na geladeira ou utilizar a parte traseira do aparelho para secar panos ou roupas.

Em caso de férias ou de viagens prolongadas, o ideal é esvaziar a geladeira e desligar o fornecimento de energia elétrica na chave geral. Assim, você não gasta nem com as luzes dos aparelhos em stand-by, como televisão, rádio e forno micro-ondas. Veja outras dicas:

Evite usar aparelhos elétricos no horário de pico de consumo, ou seja, no início da noite, de segunda a sexta-feira. Durante o verão, o início da tarde é outro momento de pico devido ao calor e ao uso do ar-condicionado. Durante o dia, prefira iluminar sua casa apenas com luz natural. Fazendo isso, você usa menos energia elétrica e economiza na conta.

Utilize lâmpadas fluorescentes compactas, que são mais econômicas, nos locais onde as luzes precisam ficar acesas por mais tempo.

Aposente as extensões e benjamins! Ligar vários aparelhos elétricos na mesma tomada é perigoso e desperdiça energia.

Ao usar o ferro, tente passar o máximo de roupas possível e utilize a temperatura indicada para cada tipo de tecido.

Durante o inverno, muitas pessoas usam o secador de cabelo. Se você faz isso com frequência, ou usa chapinha e babyliss, preste atenção para não pagar mais caro na conta de luz: esses aparelhos consomem bastante energia! Se você quer economizar, seque bem o cabelo com a toalha antes de usá-los.

Procure usar sua lavadora na capacidade máxima indicada no manual – assim, você poupa água e energia elétrica. O ideal é ter uma máquina de lavar sob medida para o tamanho do seu varal: não adianta ter uma de 10 litros se você só consegue secar seis de cada vez. Mais uma dica: já que a roupa não fica tão suja no frio, opte por programas de lavagens mais curtos.