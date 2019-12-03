Consumidores viajam e até dormem na fila para renegociar dívidas no ES

Feirão Nacional do SPC. Crédito: José Carlos Schaeffer

De acordo com a organização, consumidores podem ter descontos de até 100% nos juros e nas multas das dívidas, com possibilidade de uma redução no valor principal.

E para aproveitar as condições, muitas pessoas chegaram bem cedo. Algumas bem antes do início do horário de atendimento, que começou às 9h desta terça. O armador Sebastião Almeida, de 56 anos, chegou um dia antes, ainda na tarde desta segunda. Ele quer quitar dívidas de contas de água e luz.

Sebastião Almeida no Feirão Nacional do SPC Crédito: José Carlos Schaeffer

"Cheguei às 17h de ontem (segunda-feira). Me preveni porque da outra vez pessoas dormiram na fila, e como eu não gosto de ficar em fila, preferi me esforçar para ser o primeiro. Vim negociar dívidas com a Cesan e EDP, uma de R$ 4 mil e outra de R$ 1,8 mil. Espero acertar tudo hoje para fica tranquilo. Se a gente deve, a gente não dorme direito", disse.

Outros vieram de longe para acertar as pendências. É o caso da dona de casa Elza Pereira, de 67 anos. Moradora de Eunápolis, na Bahia, ela ficou sabendo do Feirão por familiares que moram aqui no Estado. Não perdeu a oportunidade de acertar as dívidas com uma financeira.

Elza Pereira no Feirão Nacional do SPC Crédito: José Carlos Schaeffer

"Tenho familiares aqui no Estado que ficaram sabendo do feirão e me avisaram para que eu pudesse vir fazer a renegociação da dívida. Vim no fim de semana mas cheguei aqui hoje às 5 horas da manhã para evitar filas muito grandes e ser atendida antes. Vim renegociar uma dívida da Dacasa que está em R$ 3220. Vim na esperança de acertar com eles para poder ficar livre. Se eu acertar isso aí vou ficar feliz da vida porque se Deus me chamar eu não vou levar essa dívida pendente".

A campanha conta com a presença de empresas como Caixa Econômica Federal, Banestes, Dacasa, EDP, Cesan, Agoracred, Cartão Avista, entre outras. Segundo o gerente de negócios da CDL Vitória, Geraldo Calenzani, a expectativa é de que 15 mil pessoas sejam atendidas.

Geraldo Calenzani, do CDL Vitória, no Feirão Nacional do SPC Crédito: José Carlos Schaeffer

"É a nona edição do evento que procuramos fazer sempre no início de dezembro, quando as pessoas recebem a primeira parcela do décimo terceiro e conseguem quitar ou iniciar o parcelamento da dívida", ressaltou.

DE R$ 10 MIL PARA R$ 1,5 MIL

A doméstica Maria Aparecida Souza, 36 anos, conseguiu renegociar a dívida de mais de R$ 10 mil para R$ 1,5 mil. "Minha dívida estava em mais de R$ 10 mil e eu consegui renegociar para R$ 1.545, podendo pagar em 12 vezes. Foi vantajoso demais, né? A gente com o nome sujo não é ninguém. Minha filha adolescente está pedindo um telefone celular há muito tempo e eu não consigo dar porque estou com nome sujo. Agora vou poder dar esse presente de aniversário para ela", comemorou.

Maria Aparecida e o filho Jaisson no Feirão Nacional do SPC, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

"NÃO PRECISA CHEGAR DE MADRUGADA"

Segundo Calezani, os consumidores não precisam chegar um dia antes ou durante a madrugada para aguardar a negociação. Ele afirma que o planejamento contempla a demanda e que os atendimentos são feitos ao longo de todo o dia.

"Não tem necessidade de chegar no dia anterior ou chegar de madrugada. A gente se preparou aqui para atender todas as pessoas. A estrutura conta com cadeiras para as pessoas se sentarem, tem água gelada, ventiladores. Tem bastante espaço para pessoa ficar confortável e aguardar atendimento. Pode chegar cedo, às 6h ou 7h se quiser ser atendido logo cedo. Se não, pode chegar mais tarde ou no horário da tarde que o atendimento vai ser feito ao longo do dia", ressaltou.

CADA CASO É UM CASO

A coordenadora de negociações da Dacasa Financeira, Sara Rodrigues, afirma que é importante que os consumidores venham com informações sobre o quanto tem e o que pode pagar. A partir daí, a empresa faz a negociação podendo reduzir bastante o valor do débito.

Em um atendimento feito pela financeira, uma dívida de R$ 2 mil reais, que com juros e multas chegou a R$ 37 mil, foi oferecida a condição de pagamento de metade do valor principal, em torno de R$ 1 mil. No entanto, ela ressalta que cada caso é um caso, sendo negociado diretamente com cada consumidor.

"Claro que é uma particularidade, em cada caso é analisado particularmente. Com mais atraso ou com menos atraso a gente ouve a situação do cliente. Não dá para espelhar todo mundo da mesma forma. Mas todos os casos são analisados individualmente", destacou.