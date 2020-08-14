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Recall de Marcas

Confira os bancos vencedores da pesquisa

O segmento de bancos teve avaliação feita no levantamento de nível estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:28

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:28

Pagamento em dinheiro
Entre outras operações, os bancos oferecem crédito a seus clientes  Crédito: Siumara Gonçalves
Os bancos são os responsáveis por operarem as mais diferentes demandas financeiras de clientes como transações bancárias, investimentos e financiamentos. Para ter um relacionamento firme com os clientes, as instituições precisam ser de confiança. Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:

3º lugar - Banestes

?Desde que foi criada, em 1861, a Caixa sempre buscou ser mais que um banco, mas uma instituição realmente presente na vida de milhões de brasileiros. Ela é, por exemplo, o agente responsável pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), pelo Programa de Integração Social (PIS) e pelo Seguro-Desemprego, benefícios tão presentes na vida do trabalhador formal brasileiro.
Foi a primeira instituição bancária a operar no país. Havia apenas três bancos emissores no mundo - na Suécia, na França e na Inglaterra -, quando o príncipe D. João, recém-chegado ao Brasil, obrigado a deixar repentinamente Portugal, invadido pelas tropas de Napoleão, decidiu criar o Banco do Brasil no dia 12 de outubro de 1808. Atualmente, o banco conta com mais de cinco mil agências no país.
O Banco do Estado do Espírito Santo, sociedade anônima de capital aberto e de economia mista, foi criado em 1937 e é controlado pelo Estado, presente nos 78 municípios capixabas. Conta com a maior rede de atendimento bancário no Espírito Santo com mais de 800 pontos de atendimento, distribuídos em 156 unidades. A instituição também oferece a rede de correspondentes, o Banesfácil, que em 2019 realizou mais de 32 milhões de transações.

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