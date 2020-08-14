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Recall de Marcas

Confira as agências de turismo vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:10

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:10

Pessoa marca em um mapa local para onde vai viajar
Agências de turismo ajudam os clientes a definir roteiros de viagem Crédito: Piviso/Pixabay
Na hora de planejar a viagem, curta ou longa, é fundamental contratar uma boa agência de turismo. Um dos principais papéis dessas empresas é a negociação do roteiro e também de toda estrutura para que o desejo do cliente se torne realidade. A empresa providenciará todos os recursos para que a experiência daquele momento tão aguardado aconteça da melhor forma possível. Confira os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:

2º lugar - Águia Branca

A CVC nasceu em 1972, na cidade de Santo André, na região do Grande ABC Paulista (SP). Desde então, vem expandindo sua atuação e está presente em todo o país. Além de viagens nacionais, a empresa também tem destinos internacionais e é a maior operadora de turismo da América Latina. O comprometimento social, a solidez e a inovação propiciaram notoriedade e visibilidade junto ao público.
Fundada em 1946, a Viação Águia Branca é a primeira empresa a surgir entre as empresas que compõem o Grupo Águia Branca, e se tornou referência em transporte rodoviário. Todos os anos, a companhia transporta cerca de 10 milhões de passageiros e atende quase 700 localidades, com 347 linhas interestaduais e intermunicipais.

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