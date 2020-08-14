Confira as agências de turismo vencedoras da pesquisa

Na hora de planejar a viagem, curta ou longa, é fundamental contratar uma boa agência de turismo. Um dos principais papéis dessas empresas é a negociação do roteiro e também de toda estrutura para que o desejo do cliente se torne realidade. A empresa providenciará todos os recursos para que a experiência daquele momento tão aguardado aconteça da melhor forma possível. Confira os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020: