Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Minirreforma trabalhista

Como os senadores do ES votaram na MP que criaria trabalho sem férias e 13° salário

Apelidada de "minirreforma trabalhista", a MP propunha regras mais flexíveis de contratação para jovens e desempregados com mais de 55 anos
Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

02 set 2021 às 18:07

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 18:07

Senadores do ES: Fabiano Contarato (Rede), Rose de Freitas (MDB) e Marcos do Val (Podemos)
Senadores do ES: Fabiano Contarato (Rede), Rose de Freitas (MDB) e Marcos do Val (Podemos) Crédito: Montagem/Senado
Os três senadores eleitos pelo Espírito Santo, assim como a maioria do Senado, votaram contra a proposta do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que criava três programas para flexibilizar as regras trabalhistas. Apelidada de "minirreforma trabalhista", a medida provisória, enviada em abril, tinha como objetivo estimular a contratação de jovens e permitia também a redução de jornada e salário, além da suspensão de contratos durante a pandemia.
O texto previa ainda um programa voltado para pessoas com mais de 55 anos, que estavam sem vínculo formal de emprego há mais de 12 meses. Para estimular a contratação de trabalhadores com este perfil, o governo oferecia aos empregadores alíquotas menores de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Outro pilar da medida provisória era a instituição do programa de  voluntariado, com remuneração para até 48 horas mensais, com o equivalente à hora trabalhada do salário mínimo, cerca de R$ 5.
Defendida pela equipe econômica do governo, a proposta resgatava ideias da "Carteira de Trabalho Verde e Amarela", criada por Bolsonaro em 2019, mas que também foi rejeitada no Congresso. Foram 47 votos pelo arquivamento da MP e 27 pela aprovação.

Veja Também

Reforma do IR: veja como votaram os deputados federais do ES

Novo IR: veja o que muda com texto-base aprovado pela Câmara

Como os senadores do ES votaram na MP que criaria trabalho sem férias e 13° salário
Para o senador Fabiano Contarato (Rede), flexibilizar direitos trabalhistas em meio à pandemia é fazer os mais pobres pagarem pela crise econômica.
"Estamos vindo de uma reforma em 2017 que instituiu o trabalho intermitente, permitiu a terceirização de atividades-fim, que permitiu que o empregador homologasse rescisão de contrato e que, por pouco, não permitiu grávidas e lactantes trabalharem em ambiente insalubre. Não podemos permitir, sobre o pretexto de alavancar a economia, que o trabalhador seja colocado em situações que sejam quase análogas à escravidão. Temos que ter sensibilidade e aprovar reformas tributárias mais justas, taxar dividendos e deixar caducar essa MP e sepultar de uma vez esse crime", defendeu Contarato.
A senadora Rose de Freitas (MDB) criticou a inclusão de mais de 90 itens pelos deputados federais sem um debate adequado entre os senadores. Para ela, o ideal era discutir uma reforma trabalhista com um "texto fundamental", que servisse como base para novas emendas dos parlamentares, discutidos em comissão, e não uma série de novas regras colocadas em votação sem discussão.
"Não existe a mínima possibilidade de instituir um programa de emprego e renda quando ele é invadido com 73 novos itens que mexem com direitos dos trabalhadores. Isso vira uma armadilha e o Congresso não pode aceitar, carece de mais debate, daí a derrota do governo. Se votássemos em um texto inicial, para depois ser aprimorado, poderíamos ter avançado. O que foi feito foi um desrespeito com os trabalhadores e não tinha outra alternativa a não ser derrubar e tentar debater mais adiante", defendeu.
No mesmo tom, o senador Marcos do Val (Podemos), embora venha se posicionando na ala mais favorável ao governo, também votou contra. Para ele, a MP foi desconfigurada após passar pela Câmara dos Deputados.
"Votei contra a MP 1.045 por acreditar que a proposta vinda da Câmara dos Deputados desconfigurou totalmente o projeto inicial do Governo Federal. O texto que veio da Câmara chegou ao Senado com uma série de “jabutis”, que inviabilizaram a aprovação da Medida Provisória. O texto inicial apresentava 30 artigos e chegou ao Senado com mais 90, com clara intenção de alterar definitivamente a CLT e retirar direitos dos trabalhadores. Desse modo, votei pela derrubada da MP para garantir que o trabalhador tenha seus direitos e garantias preservados", disse, por nota, o senador.

LEIA MAIS SOBRE A POLÍTICA DO ES

Ex-prefeito de Vitória, João Coser é internado em hospital com Covid-19

Questionado sobre críticas de Erick Musso, Casagrande fala em "interesse eleitoral"

Desmembramento de cartórios milionários no ES vira cabo de guerra na Assembleia

Servidor do ES terá "feriadão" em setembro. Entenda

Erick Musso parte para o ataque: "A segurança pública está abandonada"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fabiano Contarato Marcos do val Senado Federal Rose de Freitas Mercado de trabalho Reforma Trabalhista Leis Trabalhistas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km
Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados