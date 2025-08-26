Em alta

Como os condomínios do ES estão lidando com o crescimento dos carros elétricos

Soluções para carregamento de veículos elétricos serão apresentadas na feira Expo Condomínio, que será realizada nesta semana, no Pavilhão de Carapina, na Serra

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 15:25

Nos EUA, um a cada cinco donos de carros elétricos voltou para carro a combustão por causa da demora do tempo de carregamento Crédito: Freepik

Em alta nos últimos anos, o número de veículos elétricos no Espírito Santo já chega a quase 13 mil unidades. Só de janeiro a julho de 2025, foram emplacados 3.831 carros elétricos no Estado, número 24% maior que no mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).



Com o aumento da presença dos elétricos nas ruas da Grande Vitória, cresce também a demanda por pontos de carregamento para os carros. Encontrados muitas vezes em locais como shoppings, supermercados e na orla, os eletropostos ou pontos de carregamento individuais agora estão dentro das casas e dos condomínios.

O carregamento de veículos elétricos nos condomínios terá destaque na Expo Condomínio Completo, maior feira do setor no Espírito Santo, que acontece entre os dias 27 e 29 de agosto, no Pavilhão de Carapina, na Serra, com entrada gratuita e mais de 90 expositores.

Com a mobilidade elétrica ganhando força, muitas vezes, é preciso adaptar a infraestrutura dos condomínios. De olho nessa demanda, a Impro Energia, uma das expositoras da Expo Condomínio Completo, se tornou distribuidora oficial da WEG, multinacional que apresenta várias soluções para o setor energético.

“Do ano passado para cá, lançamos o que havia de mais avançado em tecnologia para recarga de veículos da marca WEG. Há condomínios em que já fizemos projetos para que cada vaga já tenha a sua estrutura pronta, faltando apenas o morador instalar o seu carregador. Hoje, podem ser vários pontos de recarga ou um eletroposto, que pode ser usado por todos”, afirma Altair Nunes, proprietário da Impro Energia. O condomínio já pode contar com essa infraestrutura a partir de R$ 9.800.

Além do hardware, a inovação chega com software: um sistema que avalia o consumo de cada carregador individualmente. “Isso permite, por exemplo, que o condomínio decida se vai cobrar individual ou dividir entre todos os moradores”, completa Nunes. Um salto de eficiência e justiça na cobrança, ao permitir um rateio transparente ou uma cobrança individualizada conforme o uso real.

No setor elétrico como um todo, já se observa o aumento de demanda por infraestrutura em condomínios — tanto coletiva quanto individual. Lilia Ladislau, diretora administrativa da Volts, destaca que, com o crescimento da frota de veículos elétricos no mercado nos últimos dois anos, foi constatado um aumento expressivo na demanda por instalação de estações de carregamento em condomínios.

“O valor orçamentário inicial estimado é de R$ 1.900 por estação de carregamento, considerando os requisitos técnicos necessários para assegurar a segurança, eficiência e conformidade com as normas vigentes”, diz.

Já do ponto de vista da administração condominial, Luiz Netto, da Lar Condomínios, explica que, quando algum morador demanda a instalação, a orientação ao condomínio é que seja feito um laudo de análise de carga elétrica da estrutura.

“Dependendo das condições do prédio, orienta-se também fazer um laudo das instalações elétricas, e se houver viabilidade, deliberar em assembleia a autorização dos moradores para poderem instalar”, reforça. Hoje, dos 30 condomínios administrados pela empresa, 12 já instalaram equipamentos.

