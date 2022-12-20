Como montar uma ceia de Natal com até R$ 100

Ceia de Natal econômica Crédito: Criado por Inteligência Artificial com StabilityAI

Com a alta no preço da carne e também do custo dos alimentos mais consumidos nesta época do ano, fazer uma ceia de Natal que caiba no bolso é um desafio. Levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) apontou que os produtos da cesta de Natal tiveram aumento de 8,53% em 2022, sendo que alguns deles superam os 16%, caso do panetone.

A Gazeta consultou chefes de cozinha que montaram opções de ceias de Natal com entrada, prato principal e sobremesa por até R$ 100 para atender entre quatro e cinco pessoas. Nas sugestões, há mudança com custo emocional: saem do cardápio produtos tradicionais, como o peru e as castanhas portuguesas, e entram ingredientes que não devem em nada em sabor, com destaque para as carnes suínas.

Para deixar a ceia mais econômica, a primeira dica dos chefes de cozinha é não exagerar nas compras dos ingredientes e na quantidade de comida.

Uma das sugestões da professora de gastronomia da UVV Giovana Moyses é resgatar as receitas simples e com valor sentimental. E com o preço do tradicional peru ou chester mais elevado, a dica é investir na escolha de um frango assado, pernil ou copa lombo. As carnes de porco, segundo a professora, estão custando em torno de R$ 20 o quilo.

Como o cálculo de proteína é de cerca de 200 gramas por pessoa, para um jantar pensado para quatro ou cinco pessoas, entre 1 kg a 1,5 kg de carne é suficiente. Para acompanhar, uma salada com mix de folhas, arroz à grega e farofa de bacon e banana da terra são sugestões da chefe de cozinha.

De entrada, uma Giovana sugere o quibe assado de abóbora, que atende também quem não consome proteína animal, assim como a caponata com torradas.

“O que é importante são as pessoas que estão em torno da mesa. A partir daí pode ter qualquer coisa que a pessoa vai lembrar eternamente do que conversou a noite toda. O maior ponto que a gente tem que voltar é a união da família”, aponta a professora de gastronomia.

Dica é escolher produtos locais

O chefe de cozinha Thiago Correia, que também é coordenador da Grão Escola Gourmet, afirma que uma das maneiras de economizar na ceia é buscar produtos brasileiros em vez de europeus, em virtude do alto preço dos produtos importados.

Assim, as tradicionais castanhas portuguesas e nozes podem ser substituídas por castanhas de caju e castanhas do Pará. Outra sugestão do chefe é investir nas frutas da estação, como carambola, kiwi, laranja-bahia e abacaxi, para deixar a mesa com característica de verão.

Thiago sugere ainda aproveitar um dos panetones geralmente recebidos nesta época do ano para transformar em uma farofa para acompanhar a ceia. É só despedaçar o panetone e levar ao forno em uma assadeira. Depois que estiver seco é só esfarelar e juntar com os ingredientes desejados.

A dica do chef para o Natal é dividir as tarefas e pratos entre amigos e família. “Em vez de uma pessoa concentrar os pratos da ceia, uma sugestão é fazer ceias colaborativas. Se for na casa de alguém pode ficar responsável por um dos pratos e a reunião entre amigos, vizinhos ou família vai ficar mais em conta”, lembra.

Ceia de Natal econômica Crédito: Criado por Inteligência Artificial com StabilityAI

Confira duas sugestões de ceias com cardápio que atende de quatro a cinco pessoas

SUGESTÃO DA CHEF GIOVANA MOYSES

Entradas

Caponata com torradas;

Quibe de abóbora.

Ceia

Salada Coleslaw com abacaxi e presunto OU salada mix de folhas com vinagrete de manga;

salada mix de folhas com vinagrete de manga; Couscous feito com canjiquinha e legumes ( abobrinha , cenoura e brócolis);



Farofa de bacon e banana da terra;



Arroz à grega;



Frango assado e creme de milho OU pernil ou copa lombo suíno assado e servido com molho de laranja.

Sobremesas

Pudim;

Mousse de maracujá;

Manjar.

SUGESTÃO DO CHEF THIAGO CORREIA

Entrada

Ricota temperada com ervas e torradas.

Ceia

Salada de mix de folhas com molho de laranja OU salada de frango desfiado com maçã verde;

salada de frango desfiado com maçã verde; Filé Mignon suíno recheado ao molho de vinho e ervas OU ave de Natal;

ave de Natal; Farofa de panetone.



Sobremesas

Peras ao vinho com sorvete de canela.



Receitas

Suíno recheado ao molho de ervas finas

INGREDIENTES

1 kg/1,5kg Filé Mignon ou lombo de porco



80 g bacon picado



70g ameixa picadinha (opcional)



20 g alho picado



100 ml vinho tinto



200 ml caldo de carne



20 g cebola picada



Alecrim fresco



Trigo para passar



80 ml azeite de oliva



10 g extrato de tomate



MODO DE PREPARO

Abrir o filé de porco fazendo uma manta, bater com batedor para afinar;

Temperar com sal, pimenta do reino, alho e o alecrim;

Cobrir com bacon a ameixa, enrolar, amarrar e aparar a ponta;

Passar no trigo, tirar o excesso e dourar no azeite e reservar;

Na mesma panela doure as aparas da carne e acrescente a cenoura, cebola e salsão e o alho;

Refogue, junte o extrato de tomate e caramelize;

Adicione o trigo e volte com a carne;

Acrescentar o vinho tinto e deixar evaporar;

Adicionar o caldo e cozinhar por 30 minutos. (se precisar junte mais caldo ), tampado e fogo baixo;

Peneirar, verificar o tempero e a textura;

Fatiar a carne e servir com molho.



Ave de Natal

INGREDIENTES

1 unidade ave natalina, frango ou galeto



100g de manteiga



Ervas frescas de sua preferência



2 dentes de alho

1 laranja

sal

pimenta do reino

MODO DE PREPARO

Descongele em refrigeração a ave, retire os miúdos, limpe o interior e tempere ao seu gosto. Sugiro sal, alho, ervas frescas, casca de limão siciliano e manteiga. Deixe marinar bem por umas 3h;

Coloque a ave numa assadeira passe metade da manteiga e leve ao forno a 180ºC por 15 minutos;

Numa frigideira derreta metade da manteiga e adicione as folhas das ervas inteira, os dentes de alho esmagados. Refogue por alguns minutos para que os aromas se desprendam;

Junte o suco das laranjas e tempere com sal e pimenta-do-reino;

Regue constantemente a ave com esta mistura durante uns 50 minutos ou até que a ave esteja cozida e dourada. Dependendo da ave e do seu tamanho ela pode demorar mais chegando até a 4h de cocção;

Retire do forno e coloque a assadeira sobre a boca do fogão, junte a assadeira um copo (200 ml) de água e com ajuda de uma colher raspe o fundo da assadeira para soltar e formar o molho. Peneire e sirva numa molheira acompanhando a ave.



Peras ao vinho com sorvete de canela

INGREDIENTES

3 peras



80g açúcar refinado



50ml vinho branco seco



Especiarias (cardamomo, anis, cravo etc)



Canela em pó



Agua suficiente para cozinhar



Sorvete de canela ou de baunilha temperado com canela em pó



Açafrão em pó



MODO DE PREPARO

Descasque as peras com cuidado mantendo o cabo, corte ao meio e retire as sementes;

Coloque elas numa panela, adicione o vinho, açúcar, açafrão e as especiarias;

Caso o liquido não cubra a fruta acrescente água até cobrir;

Leve ao fogo e deixe elas cozinharem lentamente até ficarem bem amarelinhas;;

Retire do fogo e engrosse a calda reduzindo até ter uma textura mais espessa e cor brilhante;

Arrume as peras numa travessa (mantenha quente) regue com mais calda e sirva com sorvete.



Fonte: chefe Thiago Correia

Molho de laranja (para acompanhar frango ou porco)

INGREDIENTES

2 xícaras (chá) de suco de laranja-baía ou pera coado



1 tira de casca de laranja



1 folha de sálvia ou 1 ramo de tomilho



1 colher de café de manteiga



1 colher de café de trigo



Sal e pimenta do reino a gosto



MODO DE PREPARO

Em uma panela no fogo médio coloque a manteiga e o trigo, depois acrescente o suco de laranja e a folha de sálvia ou ramo de tomilho; Deixe cozinhar em fogo baixo até engrossar ligeiramente; Tempere com sal e pimenta do reino.



Manjar branco

INGREDIENTES

Meio litro de leite



4 colheres de sopa de amido de milho



1 vidro pequeno de leite de coco



Meia xícara de chá de leite condensado



1 xícara de chá de açúcar



Calda

Três quartos de xícara de chá de açúcar



2 xícaras de chá de ameixa-preta



2 e meia xícaras de chá de água



MODO DE PREPARO

Em uma panela, coloque meio litro de leite e 4 colheres de sopa de amido de milho. Misture até dissolver;

Em seguida, adicione o leite de coco, meia xícara de chá de leite condensado e 1 xícara de chá de açúcar. Misture sem parar e cozinhe até engrossar;

Unte uma forma com água gelada e despeje a mistura;

Leve para gelar por 3 horas;

Desenforme, regue com a calda de ameixa e sirva e seguida.

