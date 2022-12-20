Como montar uma ceia de Natal com até R$ 100

Com a alta no preço da carne e também do custo dos alimentos mais consumidos nesta época do ano, fazer uma ceia de Natal que caiba no bolso é um desafio. Levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) apontou que os produtos da cesta de Natal tiveram aumento de 8,53% em 2022, sendo que alguns deles superam os 16%, caso do panetone.
A Gazeta consultou chefes de cozinha que montaram opções de ceias de Natal com entrada, prato principal e sobremesa por até R$ 100 para atender entre quatro e cinco pessoas. Nas sugestões, há mudança com custo emocional: saem do cardápio produtos tradicionais, como o peru e as castanhas portuguesas, e entram ingredientes que não devem em nada em sabor, com destaque para as carnes suínas.
Para deixar a ceia mais econômica, a primeira dica dos chefes de cozinha é não exagerar nas compras dos ingredientes e na quantidade de comida.
Uma das sugestões da professora de gastronomia da UVV Giovana Moyses é resgatar as receitas simples e com valor sentimental. E com o preço do tradicional peru ou chester mais elevado, a dica é investir na escolha de um frango assado, pernil ou copa lombo. As carnes de porco, segundo a professora, estão custando em torno de R$ 20 o quilo.
Como o cálculo de proteína é de cerca de 200 gramas por pessoa, para um jantar pensado para quatro ou cinco pessoas, entre 1 kg a 1,5 kg de carne é suficiente. Para acompanhar, uma salada com mix de folhas, arroz à grega e farofa de bacon e banana da terra são sugestões da chefe de cozinha.
De entrada, uma Giovana sugere o quibe assado de abóbora, que atende também quem não consome proteína animal, assim como a caponata com torradas.
“O que é importante são as pessoas que estão em torno da mesa. A partir daí pode ter qualquer coisa que a pessoa vai lembrar eternamente do que conversou a noite toda. O maior ponto que a gente tem que voltar é a união da família”, aponta a professora de gastronomia.
Dica é escolher produtos locais
O chefe de cozinha Thiago Correia, que também é coordenador da Grão Escola Gourmet, afirma que uma das maneiras de economizar na ceia é buscar produtos brasileiros em vez de europeus, em virtude do alto preço dos produtos importados.
Assim, as tradicionais castanhas portuguesas e nozes podem ser substituídas por castanhas de caju e castanhas do Pará. Outra sugestão do chefe é investir nas frutas da estação, como carambola, kiwi, laranja-bahia e abacaxi, para deixar a mesa com característica de verão.
Thiago sugere ainda aproveitar um dos panetones geralmente recebidos nesta época do ano para transformar em uma farofa para acompanhar a ceia. É só despedaçar o panetone e levar ao forno em uma assadeira. Depois que estiver seco é só esfarelar e juntar com os ingredientes desejados.
A dica do chef para o Natal é dividir as tarefas e pratos entre amigos e família. “Em vez de uma pessoa concentrar os pratos da ceia, uma sugestão é fazer ceias colaborativas. Se for na casa de alguém pode ficar responsável por um dos pratos e a reunião entre amigos, vizinhos ou família vai ficar mais em conta”, lembra.
Confira duas sugestões de ceias com cardápio que atende de quatro a cinco pessoas
SUGESTÃO DA CHEF GIOVANA MOYSES
Entradas
- Caponata com torradas;
- Quibe de abóbora.
Ceia
- Salada Coleslaw com abacaxi e presunto OU salada mix de folhas com vinagrete de manga;
- Couscous feito com canjiquinha e legumes ( abobrinha , cenoura e brócolis);
- Farofa de bacon e banana da terra;
- Arroz à grega;
- Frango assado e creme de milho OU pernil ou copa lombo suíno assado e servido com molho de laranja.
Sobremesas
- Pudim;
- Mousse de maracujá;
- Manjar.
SUGESTÃO DO CHEF THIAGO CORREIA
Entrada
- Ricota temperada com ervas e torradas.
Ceia
- Salada de mix de folhas com molho de laranja OU salada de frango desfiado com maçã verde;
- Filé Mignon suíno recheado ao molho de vinho e ervas OU ave de Natal;
- Farofa de panetone.
Sobremesas
- Peras ao vinho com sorvete de canela.
Receitas
Suíno recheado ao molho de ervas finas
INGREDIENTES
- 1 kg/1,5kg Filé Mignon ou lombo de porco
- 80 g bacon picado
- 70g ameixa picadinha (opcional)
- 20 g alho picado
- 100 ml vinho tinto
- 200 ml caldo de carne
- 20 g cebola picada
- Alecrim fresco
- Trigo para passar
- 80 ml azeite de oliva
- 10 g extrato de tomate
MODO DE PREPARO
- Abrir o filé de porco fazendo uma manta, bater com batedor para afinar;
- Temperar com sal, pimenta do reino, alho e o alecrim;
- Cobrir com bacon a ameixa, enrolar, amarrar e aparar a ponta;
- Passar no trigo, tirar o excesso e dourar no azeite e reservar;
- Na mesma panela doure as aparas da carne e acrescente a cenoura, cebola e salsão e o alho;
- Refogue, junte o extrato de tomate e caramelize;
- Adicione o trigo e volte com a carne;
- Acrescentar o vinho tinto e deixar evaporar;
- Adicionar o caldo e cozinhar por 30 minutos. (se precisar junte mais caldo ), tampado e fogo baixo;
- Peneirar, verificar o tempero e a textura;
- Fatiar a carne e servir com molho.
Ave de Natal
INGREDIENTES
- 1 unidade ave natalina, frango ou galeto
- 100g de manteiga
- Ervas frescas de sua preferência
- 2 dentes de alho
- 1 laranja
- sal
- pimenta do reino
MODO DE PREPARO
- Descongele em refrigeração a ave, retire os miúdos, limpe o interior e tempere ao seu gosto. Sugiro sal, alho, ervas frescas, casca de limão siciliano e manteiga. Deixe marinar bem por umas 3h;
- Coloque a ave numa assadeira passe metade da manteiga e leve ao forno a 180ºC por 15 minutos;
- Numa frigideira derreta metade da manteiga e adicione as folhas das ervas inteira, os dentes de alho esmagados. Refogue por alguns minutos para que os aromas se desprendam;
- Junte o suco das laranjas e tempere com sal e pimenta-do-reino;
- Regue constantemente a ave com esta mistura durante uns 50 minutos ou até que a ave esteja cozida e dourada. Dependendo da ave e do seu tamanho ela pode demorar mais chegando até a 4h de cocção;
- Retire do forno e coloque a assadeira sobre a boca do fogão, junte a assadeira um copo (200 ml) de água e com ajuda de uma colher raspe o fundo da assadeira para soltar e formar o molho. Peneire e sirva numa molheira acompanhando a ave.
Peras ao vinho com sorvete de canela
INGREDIENTES
- 3 peras
- 80g açúcar refinado
- 50ml vinho branco seco
- Especiarias (cardamomo, anis, cravo etc)
- Canela em pó
- Agua suficiente para cozinhar
- Sorvete de canela ou de baunilha temperado com canela em pó
- Açafrão em pó
MODO DE PREPARO
- Descasque as peras com cuidado mantendo o cabo, corte ao meio e retire as sementes;
- Coloque elas numa panela, adicione o vinho, açúcar, açafrão e as especiarias;
- Caso o liquido não cubra a fruta acrescente água até cobrir;
- Leve ao fogo e deixe elas cozinharem lentamente até ficarem bem amarelinhas;;
- Retire do fogo e engrosse a calda reduzindo até ter uma textura mais espessa e cor brilhante;
- Arrume as peras numa travessa (mantenha quente) regue com mais calda e sirva com sorvete.
Fonte: chefe Thiago Correia
Molho de laranja (para acompanhar frango ou porco)
INGREDIENTES
- 2 xícaras (chá) de suco de laranja-baía ou pera coado
- 1 tira de casca de laranja
- 1 folha de sálvia ou 1 ramo de tomilho
- 1 colher de café de manteiga
- 1 colher de café de trigo
- Sal e pimenta do reino a gosto
MODO DE PREPARO
- Em uma panela no fogo médio coloque a manteiga e o trigo, depois acrescente o suco de laranja e a folha de sálvia ou ramo de tomilho;
- Deixe cozinhar em fogo baixo até engrossar ligeiramente;
- Tempere com sal e pimenta do reino.
Manjar branco
INGREDIENTES
- Meio litro de leite
- 4 colheres de sopa de amido de milho
- 1 vidro pequeno de leite de coco
- Meia xícara de chá de leite condensado
- 1 xícara de chá de açúcar
Calda
- Três quartos de xícara de chá de açúcar
- 2 xícaras de chá de ameixa-preta
- 2 e meia xícaras de chá de água
MODO DE PREPARO
- Em uma panela, coloque meio litro de leite e 4 colheres de sopa de amido de milho. Misture até dissolver;
- Em seguida, adicione o leite de coco, meia xícara de chá de leite condensado e 1 xícara de chá de açúcar. Misture sem parar e cozinhe até engrossar;
- Unte uma forma com água gelada e despeje a mistura;
- Leve para gelar por 3 horas;
- Desenforme, regue com a calda de ameixa e sirva e seguida.
Fonte: Giovana Moyses, professora de Gastronomia da UVV