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Comércio do ES estima prejuízo de até R$ 10 milhões devido às chuvas

Segundo a Federação do Comércio, segunda-feira chuvosa fez com que muitas pessoas decidissem não sair de casa, o que reduziu o volume de compras
Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

08 fev 2021 às 20:03

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 20:03

Volume de chuva contraria previsão do tempo para fevereiro no ES
Dia de chuva: pessoas atravessando a rua com sombrinhas em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O movimento do comércio nesta segunda-feira (8) não agradou em nada os lojistas no Espírito Santo. Isso porque, segundo a  Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado (Fecomércio), o dia chuvoso fez com que muitas pessoas decidissem não sair de casa, o que reduziu o volume de compras. A  estimativa do setor é ter deixado de vender até R$ 10 milhões devido às chuvas.
O presidente da federação, José Lino Sepulcri, comenta que, em um dia normal, o comércio do Espírito Santo vende o equivalente a R$ 25 milhões. Com as chuvas desta segunda (8), a previsão dele é o movimento fique bem menor e ocorra uma redução de 30% a 40% faturamento do dia.

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"Essa chuva, que vem desde sábado (6), está sendo prejudicial ao comércio de modo geral. Naturalmente, ela dificulta muito o deslocamento. Por questões de segurança e também de comodidade, a mudança climática inibe a população de ir às compras", comenta.
Sepulcri lembra ainda que persistindo as chuvas, a tendência é que o faturamento do comércio caia ainda mais. "Felizmente, nós ainda não registramos prejuízo com alagamentos, como lojas sendo inundadas", conta.
A presidente da Associação dos Comerciantes da Glória (Uniglória), formada por 700 lojistas, Amel Aboul, comenta que a Gloria, em Vila Velha, ficou praticamente vazia nesta segunda-feira (8).
"Dia de chuva, casas caindo aos pedaços e a Glória vazia. As ruas estão desertas não tem ninguém comprando. O movimento foi muito devagar. A chuva espantou tudo mundo", relata.

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