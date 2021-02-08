Comércio do ES estima prejuízo de até R$ 10 milhões devido às chuvas

Dia de chuva: pessoas atravessando a rua com sombrinhas em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O movimento do comércio nesta segunda-feira (8) não agradou em nada os lojistas no Espírito Santo . Isso porque, segundo a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado (Fecomércio), o dia chuvoso fez com que muitas pessoas decidissem não sair de casa, o que reduziu o volume de compras. A estimativa do setor é ter deixado de vender até R$ 10 milhões devido às chuvas.

O presidente da federação, José Lino Sepulcri, comenta que, em um dia normal, o comércio do Espírito Santo vende o equivalente a R$ 25 milhões. Com as chuvas desta segunda (8), a previsão dele é o movimento fique bem menor e ocorra uma redução de 30% a 40% faturamento do dia.

"Essa chuva, que vem desde sábado (6), está sendo prejudicial ao comércio de modo geral. Naturalmente, ela dificulta muito o deslocamento. Por questões de segurança e também de comodidade, a mudança climática inibe a população de ir às compras", comenta.

Sepulcri lembra ainda que persistindo as chuvas, a tendência é que o faturamento do comércio caia ainda mais. "Felizmente, nós ainda não registramos prejuízo com alagamentos, como lojas sendo inundadas", conta.

A presidente da Associação dos Comerciantes da Glória (Uniglória), formada por 700 lojistas, Amel Aboul, comenta que a Gloria, em Vila Velha , ficou praticamente vazia nesta segunda-feira (8).