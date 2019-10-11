Já tem Papai Noel!

Comércio da Grande Vitória já tem produtos para o Natal à venda

Itens de decoração e para ceia já estão nas prateleiras. Expectativa é que comerciantes e supermercadistas faturem mais do que o mesmo período do ano anterior

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 15:45 - Atualizado há 6 anos

Consumidora confere enfeite de Natal Crédito: Fernando Madeira

Pisca-piscas, guirlandas, panetones, Papai Noel e diversos outros enfeites de Natal. Apesar de ainda ser outubro, alguns estabelecimentos comerciais e supermercados da Grande Vitória já se adiantaram na decoração e nos produtos à venda de olho nas vendas de final de ano.

Segundo José Carlos Pupim, diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio–ES), a expectativa positiva aumentou ainda mais com a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pelo governo federal.

Comércio da Grande Vitória já tem produtos para o Natal à venda

“No primeiro semestre deste ano, as vendas aumentaram 6,7% comparados com o mesmo período de 2018. Com a liberação do FGTS pelo governo federal, a expectativa para o segundo semestre, especialmente para as vendas no Natal, é ainda maior. Sabemos que parte do dinheiro disponibilizado vai ser usado pelo cidadão para o pagamento de dívidas, mas parte também vai ser aproveitada para consumo, movimentando a economia”, destaca.

De acordo com o diretor, o comércio já começou a criar vagas de emprego temporárias em todo o Espírito Santo, que devem totalizar até 5 mil postos de trabalho até dezembro. “Até 30% do funcionários contratados neste período são efetivados, movimentando ainda mais a economia”, acrescenta.

Miniatura de Papai Noel é opção em loja Crédito: Fernando Madeira

ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO DE 10%

As redes de supermercados também se adiantaram para as vendas de Natal. Nos pontos de vendas, produtos como panetones, vinhos, bacalhau, frutas cristalizadas e azeites, dentre outros, ganharam mais evidência junto com as decorações típicas da data.

Segundo o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados, Hélio Schneider, a expectativa é que as vendas de Natal sejam 10% maiores do que em 2018 devido aos sinais de melhora da economia.

“Daqui para frente, as exposições especiais para as festas de final de ano serão ainda maiores. É uma forma de atrair o cliente para que comprar produtos agora, mas também em dezembro, quando a data está mais próxima. Isso gera rentabilidade e movimenta economia”, destaca Hélio Schneider.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta