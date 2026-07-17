Com peças a partir de R$ 5 e shows, bazar em Vitória arrecada verba para cursinho gratuito

Garimpar roupas de segunda mão deixou de ser apenas uma alternativa para economizar e se tornou uma escolha de consumo consciente. Neste sábado (18), no centro de Vitória, essa prática ganha um sentido ainda maior. Comprar em brechó pode significar um investimento direto no sonho de jovens que buscam uma vaga na universidade.
Isso porque o Bazar Junino da Rede Emancipa destina toda a arrecadação para manter o funcionamento do cursinho pré-Enem gratuito que atende estudantes de periferias da Grande Vitória.
O evento, que reúne roupas, calçados, acessórios, utensílios de cozinha e itens de decoração, acontece na Casa Caipora, a partir das 16h.
O valor inicial das peças é de R$ 5. Cada item vendido ajuda diretamente a custear as passagens de ônibus para o transporte dos alunos, a alimentação nos dias de aula, material didático usado na preparação para as provas e passeios culturais.
Além disso, a programação do bazar inclui atrações que vão do samba ao rock, proporcionando não apenas um momento de compras, mas também de lazer e cultura. As apresentações serão dos artistas Coisas de Negres, Samba de Terreiro, Distopia Tropical, Manfredo, Coletivo Arte Mãe e de uma quadrilha junina.
No ano passado, a primeira edição do bazar mobilizou a comunidade em torno da educação popular, e a organização espera repetir o sucesso neste mês.
Bazar Junino - Rede Emancipa
Roupas, calçados, acessórios, utensílios de cozinha e decoração com preços a partir de R$ 5 e atrações musicais
18/07/2026
A partir das 16h
Rua Nestor Gomes, 168, Centro - Vitória (Casa Caipora)
Entrada gratuita, com compras no local