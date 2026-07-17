Com peças a partir de R$ 5 e shows, bazar em Vitória arrecada verba para cursinho gratuito

Garimpar roupas de segunda mão deixou de ser apenas uma alternativa para economizar e se tornou uma escolha de consumo consciente. Neste sábado (18), no centro de Vitória, essa prática ganha um sentido ainda maior. Comprar em brechó pode significar um investimento direto no sonho de jovens que buscam uma vaga na universidade.



Isso porque o Bazar Junino da Rede Emancipa destina toda a arrecadação para manter o funcionamento do cursinho pré-Enem gratuito que atende estudantes de periferias da Grande Vitória.