Brechós voltam com tudo impulsionados pela moda sustentável

Que a moda é cíclica, é um fato. O vintage sempre volta aos holofotes e as pessoas aproveitam para tirar o que guardou no armário ou ir atrás das peças para completarem o look do momento. Com a onda da moda sustentável e até mesmo dos tempos de crise econômica, os brechós e bazares voltam a ganhar espaço.

E é um filão tão grande que até as gigantes do varejo como a Renner entraram na onda. A rede comprou a startup Repassa, um marketplace de roupas usadas, em julho do ano passado. Além disso, apps como Enjoei e Gira caíram no gosto das pessoas mais antenadas, que vendem o que não cabe mais no guarda-roupa e compram novas peças a preços mais acessíveis.

Se você é da vibe de ver, vestir e provar, saiba que tem muitas opções na Grande Vitória, que registram aumento da procura uma vez que o público mudou a forma de pensar sobre o negócio. “Teve muito preconceito no início. As pessoas falavam: ‘Nossa, mas peça usada?’, já tinha uma impressão de roupa velha, com mancha e bolinha. Eu digo que foi um trabalho de formiguinha para mudar o conceito na cabeça das pessoas”, afirmou Laura Murad, proprietária do Bazar e Brechó Le Petit, no Centro de Vitória.

A atriz Letícia de Sá contou que é uma das que mudou a cabeça em relação aos bazares e brechós a ponto de se considerar uma "brecholeira". "Brecholeira é uma pessoa que costuma frequentar bastante brechós. Eu diria que para se considerar uma 'brecholeira' é preciso ter um guarda-roupa com 80% de peças só de brechó. E quando a gente se torna uma 'brecholeira' é um caminho sem volta (risos)”, disse Letícia.

A atriz Letícia de Sá se considera uma "Brecholeira" Crédito: Vitor Jubini

PEÇAS SÃO HIGIENIZADAS ANTES DE IR PARA AS ARARAS

A turma que se preocupa com a procedência das peças e tem um certo receio a ter uma peça usada pode ficar tranquila. Rose Teixeira, dona de um brechó na Rua 7, no Centro de Vitória, garante que tudo que está à venda em seu estabelecimento passa por uma triagem antes de ser exposto.

“Quando a gente pega uma roupa, fazemos o processo de lavagem e depois colocamos em um intenso cuidado. É muito comum encontrar peças boas, porém com alguns defeitos. Nesse caso, eu tento dar uma nova vida para a peça, seja customizando ou tingido, por exemplo”, contou Rose.

O brechó Reuse fica na Rua 7, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

NA MESMA ONDA DA WEB

Na mesma onda da internet, os bazares físicos também fazem o trabalho de revenda para algumas clientes, abrindo mais uma oportunidade de aumentar a renda. No esquema ‘consignado’, as parceiras colocam as roupas no espaço - mediante aprovação do proprietário - e, caso a peça venda, ambas ganham uma porcentagem sobre o valor.

"Temos mais de 200 parceiras aqui. Geralmente elas me procuram no Instagram e mandam uma foto da peça para ser aprovada. Se a gente gostar, vamos ficar com o item de três a seis meses. Caso a peça seja vendida, todos ganham uma porcentagem, mas se não for nós devolvemos para o dono", reforçou Laura.

O Le Petit Bazar é uma opção de moda econômica no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

ONDE ENCONTRAR?

Gostou da iniciativa e quer uma ajudinha de onde encontrar alguns brechós na Grande Vitória? "HZ' listou 5 espaços para se aventurar no mundo da moda econômica.

Reuse - Brechó Alternativo.

Local: Rua 7, Centro de Vitória.

Rua 7, Centro de Vitória. Funcionamento: Terça a sexta - 10 às 18hr / Sábado - 9 às 13h

Le Petit Bazar e Brechó

Local : R. Maria Helena Murad Neffa, 95 - Centro, Vitória (Hotel Alice)

: R. Maria Helena Murad Neffa, 95 - Centro, Vitória (Hotel Alice) Funcionamento: Segunda a sexta - 10 às 18h / Sábado - 10 às 14h

Closet Mais Bazar

Local: Vitória - ES

Vitória - ES Funcionamento: Online / através do Instagram - informações por direct

Bazar Prainha

Local: Vila Velha/Vitória - ES

Vila Velha/Vitória - ES Funcionamento: Online / através do Instagram - informações por direct