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Moda econômica

Brechós voltam com tudo impulsionados pela moda sustentável

Público perde o preconceito e aproveita para renovar o guarda-roupas, incentivando o desapego e o reuso de peças, podendo até render uma graninha extra
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 27 de Agosto de 2022 às 09:00

Que a moda é cíclica, é um fato. O vintage sempre volta aos holofotes e as pessoas aproveitam para tirar o que guardou no armário ou ir atrás das peças para completarem o look do momento. Com a onda da moda sustentável e até mesmo dos tempos de crise econômica, os brechós e bazares voltam a ganhar espaço.
E é um filão tão grande que até as gigantes do varejo como a Renner entraram na onda. A rede comprou a startup Repassa, um marketplace de roupas usadas, em julho do ano passado. Além disso, apps como Enjoei e Gira caíram no gosto das pessoas mais antenadas, que vendem o que não cabe mais no guarda-roupa e compram novas peças a preços mais acessíveis.
Se você é da vibe de ver, vestir e provar, saiba que tem muitas opções na Grande Vitória, que registram aumento da procura uma vez que o público mudou a forma de pensar sobre o negócio. “Teve muito preconceito no início. As pessoas falavam: ‘Nossa, mas peça usada?’, já tinha uma impressão de roupa velha, com mancha e bolinha. Eu digo que foi um trabalho de formiguinha para mudar o conceito na cabeça das pessoas”, afirmou Laura Murad, proprietária do Bazar e Brechó Le Petit, no Centro de Vitória.
A atriz Letícia de Sá contou que é uma das que mudou a cabeça em relação aos bazares e brechós a ponto de se considerar uma "brecholeira". "Brecholeira é uma pessoa que costuma frequentar bastante brechós. Eu diria que para se considerar uma 'brecholeira' é preciso ter um guarda-roupa com 80% de peças só de brechó. E quando a gente se torna uma 'brecholeira' é um caminho sem volta (risos)”, disse Letícia.
A atriz Letícia de Sá se considera uma
A atriz Letícia de Sá se considera uma "Brecholeira" Crédito: Vitor Jubini

PEÇAS SÃO HIGIENIZADAS ANTES DE IR PARA AS ARARAS

A turma que se preocupa com a procedência das peças e tem um certo receio a ter uma peça usada pode ficar tranquila. Rose Teixeira, dona de um brechó na Rua 7, no Centro de Vitória, garante que tudo que está à venda em seu estabelecimento passa por uma triagem antes de ser exposto. 
“Quando a gente pega uma roupa, fazemos o processo de lavagem e depois colocamos em um intenso cuidado. É muito comum encontrar peças boas, porém com alguns defeitos. Nesse caso, eu tento dar uma nova vida para a peça, seja customizando ou tingido, por exemplo”, contou Rose.
O brechó Reuse fica na Rua 7, no Centro de Vitória
O brechó Reuse fica na Rua 7, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

NA MESMA ONDA DA WEB

Na mesma onda da internet, os bazares físicos também fazem o trabalho de revenda para algumas clientes, abrindo mais uma oportunidade de aumentar a renda. No esquema ‘consignado’, as parceiras colocam as roupas no espaço - mediante aprovação do proprietário - e, caso a peça venda, ambas ganham uma porcentagem sobre o valor.
"Temos mais de 200 parceiras aqui. Geralmente elas me procuram no Instagram e mandam uma foto da peça para ser aprovada. Se a gente gostar, vamos ficar com o item de três a seis meses. Caso a peça seja vendida,  todos ganham uma porcentagem, mas se não for nós devolvemos para o dono", reforçou Laura.
O Le Petit Bazar é uma opção de moda econômica no Centro de Vitória
O Le Petit Bazar é uma opção de moda econômica no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

ONDE ENCONTRAR?

Gostou da iniciativa e quer uma ajudinha de onde encontrar alguns brechós na Grande Vitória? "HZ' listou 5 espaços para se aventurar no mundo da moda econômica.
  • Reuse - Brechó Alternativo. 
  • Local: Rua 7, Centro de Vitória. 
  • Funcionamento: Terça a sexta - 10 às 18hr / Sábado - 9  às 13h
  • Le Petit Bazar e Brechó
  • Local: R. Maria Helena Murad Neffa, 95 - Centro, Vitória (Hotel Alice)
  • Funcionamento: Segunda a sexta - 10 às 18h / Sábado - 10 às 14h
  • Closet Mais Bazar
  • Local: Vitória - ES 
  • Funcionamento: Online / através do Instagram - informações por direct
  • Bazar Prainha
  • Local: Vila Velha/Vitória - ES
  • Funcionamento: Online / através do Instagram - informações por direct
  • Cabide Delas Brechó
  • Local: Jardim da Penha, Vitória - ES
  • Funcionamento: Online / através do Instagram - informações por direct

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