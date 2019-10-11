Trégua

Coisas boas estão acontecendo em reuniões com a China, diz Trump

Na rede social, o presidente dos Estados Unidos ainda reiterou que há sentimentos "mais amigáveis" do que no passado nas tratativas

Publicado em 11 de outubro de 2019

O presidente americano, Donald Trump, afirmou há instantes no Twitter que "coisas boas estão acontecendo nas reuniões com a China", que ocorrem desde ontem em Washington. Ele reiterou que se encontrará hoje com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He, que lidera a delegação do lado asiático. Segundo a agenda oficial de Trump, o encontro está marcado para 15h45 (de Brasília).

Na rede social, o presidente dos Estados Unidos ainda reiterou que há sentimentos "mais amigáveis" do que no passado nas tratativas, "mais parecido com os tempos antigos", escreveu. "Todos gostariam de ver algo significativo acontecer!", acrescentou.

