Capixaba ganha ajuda do Google para desenvolver plataforma

Sérgio Estevão, fundador da Feedback Hunter, foi selecionado entre mais de 300 empresas para participar do programa Startup Zone, desenvolvida pela gigante da tecnologia

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 08:42

 - Atualizado há 6 anos

Sérgio está participando de uma mentoria do Google para o desenvolvimento de startups Crédito: Acervo pessoal Sérgio Estevão

Imagine receber uma mãozinha de uma empresa como o Google para desenvolver uma startup. Nada mal, não é?! É essa ajuda que o capixaba Sérgio Estevão, fundador da Feedback Hunter vai receber.

Ele foi selecionado entre mais de 300 empresas para participar do programa Startup Zone, desenvolvida pela gigante da tecnologia. Ele foi o único representante do Espírito Santo a ser selecionado.

“Essa é a segunda turma da Startup Zone. O programa vai capacitar e dar mentorias para empresas que estão na fase inicial. Eles promovem a ideia e a colocam no radar de aceleradoras e de investidores”, comenta Sérgio, que tem 27 anos.

A mentoria começou em outubro e vai até meados de dezembro. “A escolha representa muito para nós. É a validação do nosso produto e mais visibilidade para o mercado. Sem falar que é uma oportunidade que nos coloca no radar das aceleradoras e investidores de todo o mundo. Ter o carimbo do Google em nosso negócio é uma abertura de mercado em potencial”, acrescentou.

A empresa desenvolvida por Sérgio coleta avaliações de consumidores - principalmente do mercado gastronômico - e repassa as informações para que os proprietários possam avaliar as críticas que recebem e melhorar o serviço.

“Nós instalamos um tótem no restaurante, avaliamos o atendimento, qualidade dos produtos, relação custo/benefício e repassamos os dados de volta para o restaurante. Em contrapartida, quem faz a avaliação ganha crédito na plataforma para usar em outros bares e restaurantes”, explicou.

Em cinco ano, Sérgio espera que a Feedback Hunter seja a maior plataforma de pesquisas de satisfação de todo o mundo. “Não só satisfação de produtos, mas também de serviços”, destaca orgulhoso.

AJUDA

Antes do apoio do Google, a Feedback Hunter contou com um apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES). “O Sebrae foi um importante parceiro estratégico no processo. As orientações sobre investimentos, modelos e abertura de novos negócios fizeram a diferença”, disse. Sérgio Estevão.

