Capixaba ganha ajuda do Google para desenvolver plataforma

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 08:42
- Atualizado há 6 anos
Imagine receber uma mãozinha de uma empresa como o Google para desenvolver uma startup. Nada mal, não é?! É essa ajuda que o capixaba Sérgio Estevão, fundador da Feedback Hunter vai receber.
Ele foi selecionado entre mais de 300 empresas para participar do programa Startup Zone, desenvolvida pela gigante da tecnologia. Ele foi o único representante do Espírito Santo a ser selecionado.
“Essa é a segunda turma da Startup Zone. O programa vai capacitar e dar mentorias para empresas que estão na fase inicial. Eles promovem a ideia e a colocam no radar de aceleradoras e de investidores”, comenta Sérgio, que tem 27 anos.
A mentoria começou em outubro e vai até meados de dezembro. “A escolha representa muito para nós. É a validação do nosso produto e mais visibilidade para o mercado. Sem falar que é uma oportunidade que nos coloca no radar das aceleradoras e investidores de todo o mundo. Ter o carimbo do Google em nosso negócio é uma abertura de mercado em potencial”, acrescentou.
A empresa desenvolvida por Sérgio coleta avaliações de consumidores - principalmente do mercado gastronômico - e repassa as informações para que os proprietários possam avaliar as críticas que recebem e melhorar o serviço.
“Nós instalamos um tótem no restaurante, avaliamos o atendimento, qualidade dos produtos, relação custo/benefício e repassamos os dados de volta para o restaurante. Em contrapartida, quem faz a avaliação ganha crédito na plataforma para usar em outros bares e restaurantes”, explicou.
Em cinco ano, Sérgio espera que a Feedback Hunter seja a maior plataforma de pesquisas de satisfação de todo o mundo. “Não só satisfação de produtos, mas também de serviços”, destaca orgulhoso.
Antes do apoio do Google, a Feedback Hunter contou com um apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES). “O Sebrae foi um importante parceiro estratégico no processo. As orientações sobre investimentos, modelos e abertura de novos negócios fizeram a diferença”, disse. Sérgio Estevão.
