Em navio

Capitania vai investigar queda de bloco de rocha no Porto de Vitória

CPES abriu um inquérito para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades pelo incidente ocorrido na quarta-feira (17)

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 16:46

A queda de um bloco de rocha ornamental durante operação no Porto de Vitória na última quarta-feira (17) será investigada pela Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES).

O bloco de rocha ornamental se soltou de um guindaste durante o carregamento do navio e caiu no porão sobre outras pedras já carregadas. O impacto provocou a quebra da peça em várias partes. Não houve feridos.

Segundo a CPES, após o incidente, foi aberto um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades relativas à queda do bloco de pedra de granito no convés do navio Chipolbrok Moon.

Segundo o Sindicato dos Estivadores, há registros de acidentes do mesmo tipo com outras cargas e em outros navios, com rompimento do cabo de aço do guindaste de bordo.

Questionada se acidentes semelhantes ocorreram com a embarcação recentemente, a Capitania dos Portos informou que não houve registro de IAFN com ocorrência similar a essa nos últimos anos.

"Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas", informou a entidade.

Por meio de nota, a Vports informou que o navio segue atracado no complexo portuário de Vitória e que a ocorrência está sob investigação da Capitania dos Portos.

