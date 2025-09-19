Home
Capitania vai investigar queda de bloco de rocha no Porto de Vitória

CPES abriu um inquérito para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades pelo incidente ocorrido na quarta-feira (17)

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 16:46

O bloco despencou durante uma operação de carga no Porto de Vitória, na manhã desta quarta-feira (17).

A queda de um bloco de rocha ornamental durante operação no Porto de Vitória na última quarta-feira (17) será investigada pela Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES). 

Levantamento do Instituto Jones revela que apenas 30,5% da população em idade ativa mais pobre do Espírito Santo está ocupada, com forte presença de informalidade e baixa escolaridade

Sete a cada dez capixabas inscritos no CadÚnico estão sem emprego

Dados da ANP mostram que o Estado teve a segunda maior produção de petróleo em maio, junho e julho, ultrapassando São Paulo

Produção de petróleo cresce no ES e volta a ser a segunda maior do país

O bloco de rocha ornamental se soltou de um guindaste durante o carregamento do navio e caiu no porão sobre outras pedras já carregadas. O impacto provocou a quebra da peça em várias partes. Não houve feridos. 

Segundo a CPES, após o incidente, foi aberto um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades relativas à queda do bloco de pedra de granito no convés do navio Chipolbrok Moon.

Segundo o Sindicato dos Estivadores, há registros de acidentes do mesmo tipo com outras cargas e em outros navios, com rompimento do cabo de aço do guindaste de bordo.

Questionada se acidentes semelhantes ocorreram com a embarcação recentemente, a Capitania dos Portos informou que não houve registro de IAFN com ocorrência similar a essa nos últimos anos.

"Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas", informou a entidade.

Por meio de nota, a Vports informou que o navio segue atracado no complexo portuário de Vitória e que a ocorrência está sob investigação da Capitania dos Portos.

