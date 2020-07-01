Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previdência do ES

Calculadora mostra quando servidor do ES terá aposentadoria integral

A partir desta quarta-feira (1º) começam a valer as novas regras para o funcionalismo estadual sair da atividade. A maior parte dos ativos precisará cumprir 40 anos de contribuição para receber 100% do benefício
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 09:30

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 09:30

Data: 02/11/2019 - ES - Vitória - Servidora do IPAJM - Editoria: Economia - Foto: Rodrigo Gavini- GZ
Servidora do IPAJM faz atendimento ao público: regras de aposentadoria vão mudar Crédito: Rodrigo Gavini
As mudanças na reforma da previdência estadual que começam a valer nesta quarta-feira (1ª) afetam o cálculo do benefício, ou seja, o valor que os inativos que requererem a aposentadoria a partir de agora vão receber. A partir de agora, serão considerados 100% dos salários para definir quanto será pago ao aposentado e, para alcançar o valor integral dessa média, o funcionalismo terá que cumprir 40 anos de contribuição. A norma vai valer para homens e mulheres.
Até a última terça-feira (30), o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) usava, na maioria dos casos, a média aritmética de 80% das maiores contribuições feitas ao longo da vida ativa, excluindo assim as menores contribuições, o que ajudava a aumentar o valor do benefício.
Assim como aconteceu na reforma da Previdência nacional para segurados do INSS e para servidores federais, a proposta do Estado é que passe a ser levado em conta 100% de todas as contribuições feitas ao longo da vida pelos servidores, deixando assim de excluir as menores contribuições. Isso, na prática, vai fazer com que os benefícios sejam menores.
Mas essa regra só valerá para determinadas categorias do funcionalismo público. Isso porque quem entrou até 2003 tem direito ao benefício da integralidade, que garante ao servidor o direito de se aposentador com o último salário recebido na carreira, que normalmente é o mais alto.
No entanto, quem entrou após 2004 deverá ter atenção às novas formas de cálculo. Quem ingressou entre 2004 e 2014 o cálculo será de acordo com a média de 100% de todas as contribuições previdenciárias feitas ao longo da vida. Além disso, o valor que será efetivamente recebido vai depender do tempo de contribuição, sendo que só com 40 anos será possível receber o valor do benefício completo.
Para quem foi admitido após 2014, o valor do benefício será limitado ao teto do INSS (hoje em R$ 5,8 mil). Caso esses "novatos" tenham salário superior ao teto, é paga contribuição sobre o excedente para o Instituto de Previdência Complementar do ES (Preves).

Veja Também

ES terá rombo recorde na Previdência com 9 mil novos aposentados em 10 anos

Com rombo explosivo, Previdência do ES nasce já pedindo nova reforma

VALOR DA APOSENTADORIA VAI SEGUIR "ESCADINHA" DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Serão feitos dois cálculos para definir o valor das aposentadorias. O primeiro, da média aritmética de 100% das contribuições, determinará quanto o servidor terá direito de receber se tiver atendido todas as exigências de idade e tempo de contribuição.
O segundo vai calcular, com base o valor total que o segurado teria direito, quanto realmente ele vai receber de acordo com seu tempo de contribuição. Para poder receber 100% do benefício ao qual tem direito, será preciso que o servidor contribua por pelo menos 40 anos, seja homem ou mulher - atualmente, são necessários 35 anos.

Veja Também

Idade mínima para novo servidor do ES se aposentar passa a valer

Entenda as 5 mudanças que o ES ainda pode fazer na Previdência

Regra de transição para atual servidor do ES se aposentar entra em vigor

A partir dos 25 anos de contribuição já é possível pedir a aposentadoria, porém, com benefício de apenas 70% do valor que qual teria direito. Essa porcentagem vai crescendo dois pontos percentuais a cada ano até chegar aos 40 anos de contribuição.
A "escadinha" de anos de contribuição e valor do benefício é semelhante à da reforma da Previdência nacional. A diferença é que no caso dela, para trabalhadores do INSS, mulheres teriam direito a se aposentar a partir de 15 anos de contribuição e atingiriam o benefício completo com 35 anos. Já na reforma estadual as regras para homens e mulheres são iguais, assim como nas mudanças aprovadas para servidores federais.

ENTENDA AS MUDANÇAS NO CÁLCULO PARA CADA AS CATEGORIAS

  • Para quem ingressou no poder público até 2003: o cálculo continua igual. O servidor mantém o último salário recebido na ativa como valor da aposentadoria, a chamada integralidade.
  • Para quem ingressou no poder público entre 2004 e 2013: o cálculo será de acordo com a média de 100% de todas as contribuições previdenciárias feitas ao longo da vida. Além disso, o valor que será efetivamente recebido vai depender do tempo de contribuição, sendo que só com 40 anos será possível receber o valor do benefício completo.
  • Para quem ingressou no poder público após 2014: o cálculo será de acordo com a média de 100% de todas as contribuições previdenciárias feitas ao longo da vida mas limitado ao teto do INSS (hoje em R$ 5,8 mil), já que esses servidores possuem previdência complementar (Preves) em que contribuem com base no valor que excede o teto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lady Gaga e Doechii lançam Runaway, música de "O Diabo Veste Prada 2"
Imagem de destaque
Anitta e Shakira lançam 'Choka Choka', que integra o próximo álbum da brasileira
Imagem de destaque
Os EUA atingiram seus objetivos na guerra com o Irã?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados