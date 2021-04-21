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Caixa paga auxílio emergencial para nascidos em agosto nesta quinta (22)

Beneficiários podem receber de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar. Auxílio também será pago para inscritos no Bolsa Família com NIS final 4

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 18:50

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 abr 2021 às 18:50
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem, por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal deposita nesta quinta-feira (22) o novo auxílio emergencial para beneficiários nascidos em agosto. Os trabalhadores podem receber de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar. As parcelas serão depositadas nas poupanças sociais digitais, as mesmas contas utilizadas para recebimento do benefício no ano passado.
Os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas de diversos estabelecimentos comerciais. O saque em espécie e transferências dos recursos para este grupo só poderão ser feitos a partir do dia 11 de maio, seguindo o novo cronograma de saques que foi antecipado.

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Também recebem nesta quinta (22), os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 4. Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios. O calendário desses inscritos segue conforme o número do NIS (veja o calendário no final da matéria).
O auxílio de 2021 tem quatro parcelas, que serão pagas nos meses de abril, maio, junho e julho pelo governo federal. Os valores podem mudar de acordo com a composição do núcleo familiar. As famílias em geral vão receber R$ 250; já as famílias chefiadas por uma mulher vão receber R$ 375 e pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.

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Pelas regras estabelecidas, o auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.
Mais de 45 milhões de brasileiros, entre trabalhadores informais, desempregados e outros grupos inseridos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) terão acesso ao benefício nesta nova rodada de pagamentos.

VEJA O NOVO CALENDÁRIO

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