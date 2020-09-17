Caixa paga auxílio emergencial a 5,4 milhões nesta sexta

Aplicativo Caixa Tem: por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves

Caixa Econômica Federal paga, nesta sexta-feira (18), o auxílio emergencial para 5,4 milhões de pessoas. Entre elas, estão 3,8 milhões de informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) nascidos em julho, que recebem o depósito de parcelas de R$ 600 do segundo ciclo de pagamentos do benefício na poupança social digital Caixa Tem . Também serão contemplados 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família, com Número de Identificação Social (NIS) final 2, que já recebem a sexta parcela.

Seguindo os ciclos de pagamento do calendário dos informais, a parcela de cada um vai depender de quando teve o benefício aprovado. Quem recebeu pela primeira vez em abril, por exemplo, vai receber agora a quinta parcela do auxílio, que também é a última no valor de R$ 600.

Também serão pagas:

4ª parcela para quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio;

para quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio; 3ª parcela para quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho;

para quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho; 2ª parcela para quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho;

para quem recebeu o crédito da primeira parcela em julho; 1ª parcela para quem teve o benefício aprovado em agosto.

Veja datas de saque para cada grupo no calendário abaixo) Num primeiro momento, os beneficiários dos ciclos só podem movimentar o dinheiro pela poupança digital Caixa Tem . A plataforma permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual e QR Code. Para sacar ou transferir o dinheiro, é preciso aguardar até a data de liberação, a partir do dia 8 de outubro, para os nascidos em julho. (

A partir deste sábado (19), 3,8 milhões de nascidos em janeiro, que receberam as parcelas do segundo ciclo em agosto, poderão sacar o valor em dinheiro.

CONFIRA OS CALENDÁRIOS DE PAGAMENTOS E SAQUES DO AUXÍLIO EMERGENCIAL:

BOLSA FAMÍLIA

Quem tem direito a um benefício do Bolsa Família superior aos R$ 300 vai manter o valor maior. Somente aqueles que recebem uma quantia menor, que é a maioria dos atendidos pelo programa, devem ser contemplados com o valor do auxílio.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL A QUEM TEM BOLSA FAMÍLIA

Confira as datas de pagamento

17 de setembro - NIS final 1

18 de setembro - NIS final 2

21 de setembro - NIS final 3

22 de setembro - NIS final 4

23 de setembro - NIS final 5

24 de setembro - NIS final 6

25 de setembro - NIS final 7

28 de setembro - NIS final 8

29 de setembro - NIS final 9

30 de setembro - NIS final 0

Quem tem direito ao auxílio receberá o pagamento de forma automática, sem necessidade de recadastramento. Algumas regras para a continuidade do benefício, entretanto, foram alteradas.

Cidadãos que eram elegíveis ao auxílio emergencial e que passaram a ter vínculo empregatício após o início do recebimento do benefício não terão direito aos R$ 300, bem como aqueles que obtiveram benefício previdenciário ou assistencial, do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal no período.

Outra mudança para a elegibilidade está nos rendimentos recebidos pelo beneficiário. A concessão dos R$ 300 levará em conta a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física de 2019, não mais de 2018, como foi considerado na Lei 13.982/2020. Fica impedido de receber os valores quem tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70; possua bens ou direitos, incluída a terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil; tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil.