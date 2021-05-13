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Ajuda emergencial

Caixa libera saque do auxílio nesta sexta (14) para nascidos em novembro

Benefício foi depositado para este grupo no dia 28 de abril, mas, até o momento só era possível movimentar o benefício pelo aplicativo Caixa Tem

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 18:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2021 às 18:11
Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Dinheiro: saque do auxílio liberado Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal vai liberar nesta sexta-feira (14) o saque em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em novembro. Também fica autorizada, a partir desta data, a transferência dos valores, que podem variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
O auxílio foi depositado no dia 28 de abril para os aniversariantes de novembro, mas, até o momento só era possível movimentar o benefício pelo aplicativo Caixa Tem. Para ter o dinheiro em mãos basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco.

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Esses beneficiários ainda receberão outras três parcelas, que serão depositadas em junho, julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos. 

VALOR DO BENEFÍCIO

  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250.
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150.
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

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