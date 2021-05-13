Caixa libera saque do auxílio nesta sexta (14) para nascidos em novembro

A Caixa Econômica Federal vai liberar nesta sexta-feira (14) o saque em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em novembro. Também fica autorizada, a partir desta data, a transferência dos valores, que podem variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
O auxílio foi depositado no dia 28 de abril para os aniversariantes de novembro, mas, até o momento só era possível movimentar o benefício pelo aplicativo Caixa Tem. Para ter o dinheiro em mãos basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco.
Esses beneficiários ainda receberão outras três parcelas, que serão depositadas em junho, julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos.
VALOR DO BENEFÍCIO
- Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250.
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150.
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.