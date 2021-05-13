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Mudança de datas

Caixa antecipa 2ª parcela do auxílio emergencial; veja o novo calendário

Datas para crédito no Caixa Tem e para liberação dos saques foram adiantadas. Novo ciclo do auxílio começa a ser pago no domingo, dia 16, para nascidos em janeiro

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 15:02

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

13 mai 2021 às 15:02
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem, por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal anunciou que vai antecipar os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial. O novo calendário terá início no dia 16 de maio, com os depósitos para os nascidos em janeiro, e vai até o dia 30 de maio para os nascidos em dezembro. Antes, os pagamentos seriam feitos até 16 de junho.
Segundo a Caixa, para os beneficiários do Bolsa Família, nada muda. Eles continuam a receber o auxílio emergencial 2021 da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular.

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O segundo ciclo de pagamentos que estava marcado inicialmente para encerrar em 8 de julho, com a possibilidade de saques para os nascidos em dezembro, agora vai ser finalizado no dia 17 de junho.
Em abril, a Caixa já havia antecipado o pagamento da primeira parcela em cerca de duas semanas.
Quem recebe o auxílio por meio da conta digital, poderá movimentá-lo pelo aplicativo Caixa Tem e por meio da rede lotérica. Os valores também poderão ser sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

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O auxílio 2021 prevê o pagamento de quatro parcelas mensais no valor de R$ 250 aos trabalhadores, sendo que pessoas que moram sozinhas têm direito a quatro parcelas mensais no valor de R$ 150. Mulheres provedoras de família monoparental têm direito a quatro parcelas mensais no valor de R$ 375.

VEJA O NOVO CALENDÁRIO DO AUXÍLIO

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