Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,4 milhões nesta segunda (25)

A partir desta segunda-feira (25), a Caixa Econômica Federal libera para 3,4 milhões de beneficiários nascidos em novembro o saque e transferência dos recursos do auxílio emergencial. Desse total, a maioria, cerca de 3,3 milhões de trabalhadores, fazem parte do calendário em ciclos, já os outros 100 mil, são novos aprovados que recebem conforme o calendário de extensão.
Para os 3,3 milhões de beneficiários que estão nos ciclos 5 e 6, o dinheiro foi creditado na poupança social digital no dia 23 de dezembro, mas, até agora, só poderia ser movimentado em transações pelo aplicativo Caixa Tem.
Outros 100 mil, que recebem o auxílio emergencial de extensão de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família), também terão o saque liberado nesta segunda (25). Esse grupo faz parte do calendário residual e também são nascidos em novembro, mas só tiveram o benefício aprovado em dezembro, após reanálise dos pedidos.
Os trabalhadores podem sacar o benefício nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou mesmo nas agências. Quem optar por não sacar o benefício, pode continuar a movimentar o dinheiro por meio do aplicativo Caixa Tem. Com ele é possível fazer compras na internet, pagamento de contas e boletos, transações on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code.
O auxílio emergencial foi criado pelo governo federal em abril do ano passado, início da pandemia do coronavírus no Brasil. Os pagamentos foram organizados em parcelas de seis ciclos em que os beneficiários recebiam de acordo com o mês de nascimento. O benefício foi estendido por até mais quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. A etapa de depósito da última parcela em conta terminou em dezembro, já a liberação de transferências e saques acontece até 27 de janeiro.