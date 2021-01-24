Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dinheiro em mãos

Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,4 milhões nesta segunda (25)

Serão liberados nesta segunda os saques das parcelas creditadas para os aniversariantes de novembro. Retirada pode ser feita nas lotéricas ou agencias do banco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2021 às 20:24

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 20:24

Vitória - ES - Fila na agência da Caixa Econômica Federal para retirada do benefício do Governo Federal na avenida Vitória em Jucutuquara.
Vitória - ES - Fila na agência da Caixa Econômica Federal para retirada do benefício do Governo Federal na avenida Vitória em Jucutuquara. Crédito: Vitor Jubini
A partir desta segunda-feira (25), a Caixa Econômica Federal libera para 3,4 milhões de beneficiários nascidos em novembro o saque e transferência dos recursos do auxílio emergencial. Desse total, a maioria, cerca de 3,3 milhões de trabalhadores, fazem parte do calendário em ciclos, já os outros 100 mil, são novos aprovados que recebem conforme o calendário de extensão.
Para os 3,3 milhões de beneficiários que estão nos ciclos 5 e 6, o dinheiro foi creditado na poupança social digital no dia 23 de dezembro, mas, até agora, só poderia ser movimentado em transações pelo aplicativo Caixa Tem.
Outros 100 mil, que recebem o auxílio emergencial de extensão de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família), também terão o saque liberado nesta segunda (25). Esse grupo faz parte do calendário residual e também são nascidos em novembro, mas só tiveram o benefício aprovado em dezembro, após reanálise dos pedidos.

Veja Também

Golpe que promete auxílio de R$ 130 faz mais de 35 mil vítimas em 24h

Cobertura do Bolsa Família cai após o fim do auxílio emergencial

Os trabalhadores podem sacar o benefício nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou mesmo nas agências. Quem optar por não sacar o benefício, pode continuar a movimentar o dinheiro por meio do aplicativo Caixa Tem. Com ele é possível fazer compras na internet, pagamento de contas e boletos, transações on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code.
O auxílio emergencial foi criado pelo governo federal em abril do ano passado, início da pandemia do coronavírus no Brasil. Os pagamentos foram organizados em parcelas de seis ciclos em que os beneficiários recebiam de acordo com o mês de nascimento. O benefício foi estendido por até mais quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. A etapa de depósito da última parcela em conta terminou em dezembro, já a liberação de transferências e saques acontece até 27 de janeiro.

VEJA TODOS OS CALENDÁRIOS

CALENDÁRIO AUXÍLIO RESIDUAL

LEIA MAIS SOBRE ECONOMIA

Crea cobra resposta de fabricante de caixas-d'água para concluir perícia

Carnaval não é feriado: veja como ficam as folgas nos diferentes setores

Trabalhador que se recusar a tomar vacina pode ser demitido por justa causa

Preço da gasolina no ES é o maior em 11 meses e litro já passa de R$ 5

Câmara de Vitória aprova novas regras e conclui reforma da Previdência

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal governo federal Auxílio Emergencial Caixa Tem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Outono: 6 dicas para transformar os ambientes da casa
Imagem de destaque
Salada com proteína: aprenda a preparar opção prática e nutritiva
Imagem de destaque
Capixaba viraliza ao mostrar jeito "diferente" para comer pitaya

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados