Caixa antecipa pagamento do FGTS. Veja novo calendário

Saques serão liberados entre 25 de outubro e 18 de dezembro. Apesar da mudança, data limite para recebimento dos valores continua sendo 31 de março de 2020

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 16:44

 - Atualizado há 6 anos

Saque-imediato do FGTS poderá ser feito na boca do caixa Crédito: Divulgação

BRASÍLIA, AGÊNCIA ESTADO - A Caixa Econômica Federal informou nesta segunda-feira, 21, que antecipará, para 2019, os pagamentos a todos os trabalhadores do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os saques dizem respeito a contas ativas e inativas do fundo, limitados a até R$ 500 por conta. (veja o novo calendário no fim desta matéria)

Para quem possui conta de poupança na Caixa, os valores são depositados automaticamente. Estes valores já foram depositados até o dia 9 de outubro.

Para quem não possui conta na Caixa, os saques podem ser feitos pelos canais de atendimento do banco (lotéricas, agências, caixas de autoatendimento e correspondentes bancários). Neste caso, os pagamentos começaram em 18 de outubro para os brasileiros com data de aniversário em janeiro. Quem optar pela transferência de recursos para outros bancos não precisará pagar nenhuma taxa.

