Braspérola: como império da maior fábrica de linhos do país ruiu

Quem dá mais por uma empresa que já foi referência nacional na produção de linho? Pois a antiga fábrica da Braspérola, localizada na BR 262, em Cariacica, irá mais uma vez a leilão. Será a 5ª tentativa. A falência da empresa foi decretada há quase 20 anos, e os bens que compõem a massa falida estão sendo leiloados.
A Braspérola foi uma empresa ícone na produção de linho no mundo e exportava seus produtos principalmente para a França. Contudo, no final da década de 1990 e começo dos anos 2000, por problemas financeiros, o complexo de Cariacica, que produzia linho fino, foi fechado. Em 2001, a empresa fechou as portas e dispensou 670 funcionários. Em 2005, a falência foi decretada pela Justiça.
No leilão, o valor inicial do lance foi estipulado em R$ 87,3 milhões, e as propostas serão abertas no próximo dia 16. O complexo tem uma área de pouco mais de 435 mil metros quadrados, incluindo a região de vegetação nativa (mais de 200 mil m²) que integra uma reserva legal.