Braspérola: como império da maior fábrica de linhos do país ruiu

A Braspérola foi uma empresa ícone na produção de linho no mundo e exportava seus produtos principalmente para a França. Contudo, no final da década de 1990 e começo dos anos 2000, por problemas financeiros, o complexo de Cariacica, que produzia linho fino, foi fechado. Em 2001, a empresa fechou as portas e dispensou 670 funcionários. Em 2005, a falência foi decretada pela Justiça.