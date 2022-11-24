Consumidores fazendo compras na Black Friday em Vitória em 2018 Crédito: Fernando Madeira

Quem pretende aproveitar a Black Friday, megaliquidação que acontece nesta sexta-feira (25), encontrará preços até 80% mais baratos em estabelecimentos da Grande Vitória. Para atender à movimentação clientes na data, diversos shoppings terão horário estendido de funcionamento.

Para dar conta do aumento da demanda, as lojas de shopping vão abrir mais cedo e funcionar até mais tarde nesta sexta. A prática também deve ser seguida por vários estabelecimentos do comércio de rua.

Como em outros anos, as promoções começaram semanas antes, com consumidores aproveitando descontos em produtos que vão desde lanches e roupas a produtos de limpeza e eletrônicos desde o início de novembro. Esses descontos se intensificam nesta sexta.

Your browser does not support the audio element. Black Friday: shoppings no ES ampliam horário e lojas têm descontos de até 80%

Para atrair os consumidores para o dia de compras, os shoppings também terão ações como shows e sorteios de prêmios. Confira abaixo:

Horário de funcionamento de shoppings e descontos

Boulevard Shopping Vila Velha

Descontos: até 70%.

até 70%. Horário de funcionamento

Sexta (25): Lojas e quiosques das 09h às 22h (facultativo das 08h às 09h e das 22h à 00h00). Praça de alimentação e lazer das 09h às 23h

Sábado (26): Lojas e quiosques das 10h às 22h (facultativo das 08h às 10h e das 22h às 23h). Praça de alimentação e lazer das 10h às 23h.

Domingo (27): Lojas e quiosques das 13h às 21h (facultativo das 11h às 13h e das 21h às 22h). Praça de alimentação e lazer das 11h às 22h.

Shopping Mestre Álvaro

Descontos: até 80%

até 80% Horário de funcionamento

Sexta (25): o funcionamento das lojas será em horário estendido, das 10h às 23h.

Sábado (26) e domingo (27): o funcionamento será no horário normal.

Shows: Chrigor (ex-integrante do Exaltasamba), no Pátio Mestre Álvaro (piso L3), a partir das 19h.

Black Friday Crédito: Pexels

Shopping Moxuara

Descontos: até 80%

até 80% Horário de funcionamento

Sexta (25): das 10h às 22h

Shows: Chrigor (ex-integrante do Exaltasamba) e o grupo Nesse Clima no dia 26, com entrada gratuita, na praça de alimentação do Shopping Moxuara, a partir das 19h.

Sorteio: a cada R$ 200 em compras nas lojas do shopping durante o final de semana os clientes ganharão dois cupons para concorrer ao sorteio de 20 TVs de 50”. As compras na loja Sipolatti garantem o dobro de cupons.

Shopping Praia da Costa

Descontos: até 80%.

até 80%. Horário de funcionamento

Sexta (25): o funcionamento das lojas será em horário estendido, das 9h às 22h.

Sábado (26) e domingo (27): o funcionamento será no horário normal.



Sorteio: ao comprar R$ 350 no período da promoção o cliente ganha um mês de Academia Bodytech. As compras realizadas no sábado (26) e domingo (27) têm valor dobrado e a promoção é válida enquanto durar o estoque e o regulamento completo para utilização do voucher poderá ser conferido no site do shopping.



Shopping Vila Velha

Descontos: até 65%

até 65% Horário de funcionamento

Sexta (25) e sábado (26): 9h às 23h

Programação extra: chute a Gol – Clientes poderão ganhar brindes de acordo com o desafio. Para participar, o cliente deverá cadastrar as notas de compras no aplicativo do Shopping Vila Velha e apresentar na hora da brincadeira.



Shopping Vitória

Descontos: até 70%.

até 70%. Horário de funcionamento

Sexta (25): lojas das 09h às 22h. Operações de alimentação: das 09h às 23h. Já o cinema funciona conforme horários das sessões.

Masterplace Mall (Reta da Penha, Vitória)

Descontos: até 60%, em produtos variados: vai de perfume a celular, passando por chocolate, roupas e calçados.

Polo de Moda da Glória

Descontos: até 70%

até 70% Vale até 26 de novembro

Black Friday: saiba como garantir bons preços

Embora tenha se popularizo no Brasil há alguns anos, a Black Friday ainda gera desconfiança em muitos consumidores sendo frequentemente apelidada de “Black Fraude”. Especialistas frisam que a alta carga tributária existente em território brasileiro é um dos fatores que fazem com que os descontos sejam menos atrativos do que o esperado, pois, mesmo com os preços originais, os comerciantes trabalham com margens de lucro muito baixas. Diante disso, reduzir o preço significa diminuir ainda mais o retorno financeiro. Mas há formas de garantir bons preços.

Mônica Porto, contadora, empresária contábil, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-ES), destaca que principalmente no caso dos eletrônicos, como videogames, celulares, entre outros, que são em sua maioria importados, e contam com alta carga tributária, é preciso pesquisar bem antes de comprar. Ela reforça que os valores mudam de empresa para empresa. e que “as compras pela internet também saem mais em conta por uma série de questões. Assim, os impostos são bem reduzidos”,

Na avaliação da contadora e vice-presidente administrativa do Sescon-ES, Tamara Daiello, o Brasil ainda ‘engatinha’ na questão tributária, e enquanto não houver um avanço mais significativo, resta ao consumidor ter atenção. “As margens de lucro do setor varejista, em grande parte é pequena. Isso deve-se a nossa alta carga tributária. Enquanto isso, prestar atenção às informações e aos preços já praticados em meses anteriores é uma saída. Também é preciso apostar em informação e planejamento.”

Cuidados para não se endividar

Embora a Black Friday seja uma boa oportunidade de fazer compras com desconto, é preciso tomar alguns cuidados para não entrar em dívidas. O especialista em investimento da XP João Paulo Villarinho reforça que também é importante pensar no longo prazo.

“Se a pessoa não faz um controle financeiro, tem a tendência de se perder com as contas. Direcionar recursos para investimentos é olhar para o futuro. Por isso, é preciso estar atento ao excesso de ofertas e às verdadeiras necessidades. Cuidado ao sair gastando sem precisar, principalmente no fim de ano”, alerta.

Existem algumas estratégias que podem ajudar a priorizar os investimentos, mesmo na época da Black Friday. Em primeiro lugar, é fundamental conhecer a própria situação financeira e manter a organização do orçamento.

“A regra primordial é saber se o gasto pode ou não ser feito, se a compra está sendo feita porque realmente é necessária ou só porque o item está barato. Essa análise evita gastos desnecessários e direciona os recursos para investimentos", destaca.