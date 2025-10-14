Operação Fake Whey

Biscoito fit é removido do comércio e tem venda proibida no ES

Quase 4 mil embalagens do alimento da marca Wheyviv foram retiradas de circulação. Laudo do Laboratório Central (Lacen) do Espírito Santo, feito a pedido da polícia, aponta que produtos têm apenas metade do valor proteico indicado no rótulo

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 18:36

Quase 4 mil embalagens de biscoitos da marca Wheyviv foram retiradas do comércio por rotulagem enganosa na Grande Vitória. Análises solicitadas pela Polícia Civil constataram que o produto, comercializado como saudável e com alto teor de proteína, apresentava apenas metade da dose proteica informada na rotulagem. A venda desse produto da marca foi proibida em todo o Espírito Santo pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES)

Foram fiscalizados 12 estabelecimentos nos bairros Jardim Camburi, Praia do Canto, Bento Ferreira, em Vitória, e Praia da Costa, em Vila Velha. A medida é a primeira fase da operação Fake Whey, que mira produtos do mercado fitness, coordenada pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em conjunto com o Procon e com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales),

A análise dos alimentos, feita pelo Laboratório Central (Lacen) do Espírito Santo, ocorreu após denúncias de consumidores, que compravam os biscoitos por indicação médica e perceberam que os produtos não estavam fazendo o devido efeito.

Segundo a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho, a partir do laudo de irregularidade, a comercialização desses itens da Wheyviv, fabricados no Rio de Janeiro, foi suspensa pelo instituto do Consumidor em território capixaba.

Biscoitos recolhidos em Vitória e Vila Velha apresentavam apenas metade do valor protéico informado na rotulagem Crédito: SESP-ES/Divulgação

As investigações apontaram ainda que, até então, os comerciantes não sabiam das irregularidades, mas agora devem devolver os produtos à fábrica, sob risco de penalização caso insistam em manter os itens nas prateleiras.

“Num primeiro momento, os estabelecimentos não estão respondendo pelo recebimento, mas podem pagar multa de até R$ 14 mil se continuar vendendo após a proibição. É um produto que pode causar danos à saúde”, frisou Letícia.

O titular da Decon, o delegado Eduardo Passamani, destacou que as lojas que comercializavam os biscoitos são obrigadas a substituir o produto ou até devolver o dinheiro a quem tiver adquirido sem saber da irregularidade. “O consumidor é o nosso principal fiscal, por isso realizar denúncia é importante.”

Um posicionamento foi solicitado à Wheyviv, que ainda não se manifestou.

