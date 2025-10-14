Biscoito fit é removido do comércio e tem venda proibida no ES

Repórter / [email protected]
Estagiário / [email protected]
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 18:36
Quase 4 mil embalagens de biscoitos da marca Wheyviv foram retiradas do comércio por rotulagem enganosa na Grande Vitória. Análises solicitadas pela Polícia Civil constataram que o produto, comercializado como saudável e com alto teor de proteína, apresentava apenas metade da dose proteica informada na rotulagem. A venda desse produto da marca foi proibida em todo o Espírito Santo pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES)
Foram fiscalizados 12 estabelecimentos nos bairros Jardim Camburi, Praia do Canto, Bento Ferreira, em Vitória, e Praia da Costa, em Vila Velha. A medida é a primeira fase da operação Fake Whey, que mira produtos do mercado fitness, coordenada pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em conjunto com o Procon e com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales),
A análise dos alimentos, feita pelo Laboratório Central (Lacen) do Espírito Santo, ocorreu após denúncias de consumidores, que compravam os biscoitos por indicação médica e perceberam que os produtos não estavam fazendo o devido efeito.
Segundo a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho, a partir do laudo de irregularidade, a comercialização desses itens da Wheyviv, fabricados no Rio de Janeiro, foi suspensa pelo instituto do Consumidor em território capixaba.
As investigações apontaram ainda que, até então, os comerciantes não sabiam das irregularidades, mas agora devem devolver os produtos à fábrica, sob risco de penalização caso insistam em manter os itens nas prateleiras.
“Num primeiro momento, os estabelecimentos não estão respondendo pelo recebimento, mas podem pagar multa de até R$ 14 mil se continuar vendendo após a proibição. É um produto que pode causar danos à saúde”, frisou Letícia.
O titular da Decon, o delegado Eduardo Passamani, destacou que as lojas que comercializavam os biscoitos são obrigadas a substituir o produto ou até devolver o dinheiro a quem tiver adquirido sem saber da irregularidade. “O consumidor é o nosso principal fiscal, por isso realizar denúncia é importante.”
Um posicionamento foi solicitado à Wheyviv, que ainda não se manifestou.
